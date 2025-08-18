Soulslike-Überraschung Wuchang: Fallen Feathers irritiert Fans mit Zensur-Patch

Die Soulslike-Überraschung Wuchang: Fallen Feathers wurde kürzlich mit Patch 1.5 bedacht, der zahlreiche Fehler behob und einige Gameplay-Optimierungen vornahm. SpielerInnen waren jedoch verwirrt über eine Bemerkung in den Patch-Notes.

Dort heißt es: „Animationen, Werte und Leveldesign für bestimmte NPCs und die KI wurden angepasst. Dialoge für einige NPCs wurden hinzugefügt, um einige Plots abzuschließen. Wir werden die Erschöpfungsanimationen in Zukunft weiter optimieren, um die Plot-Performance zu verbessern.“

SpielerInnen, die das neue Update heruntergeladen haben, stellten nun fest, dass sich dieser Hinweis auf eine entscheidende Änderung im Spiel bezieht: Bestimmte Bosse und andere NPCs, die auf realen historischen Figuren basieren, können nun nicht mehr getötet werden.

Anstatt zu sterben, brechen diese Charaktere jetzt erschöpft zusammen. Einige von ihnen sprechen auch neue Dialogzeilen, wodurch die Geschichte grundlegend verändert wird, um sicherzustellen, dass die Handlung auch ohne ihren ursprünglich angedachten Tod noch Sinn ergibt.

Scharfe Kritik an Änderungen

In einem Thread auf Twitter kritisierte Dataminer Lance McDonald die neuen Änderungen scharf und bezeichnete sie als „tatsächliche Zensur aufgrund des Drucks chinesischer Spieler, die sich darüber aufregten, historisch bedeutende Charaktere aus dem Ende der Ming-Dynastie töten zu können“.

McDonald nennt einige Beispiele für die vorgenommenen Änderungen und weist darauf hin, dass das vierte Kapitel des Spiels „jetzt wahnsinnig einfach ist, weil 50 Prozent der Gegner dem Spieler nun nicht mehr feindlich gesinnt sind und man sie während des Ausbruchs der Rebellion nicht angreifen kann“.

McDonald erklärt, dass diese Änderungen nicht nur die Story verändern, sondern auch „den gesamten Sinn der Spielhandlung über Vergänglichkeit ruinieren.“ Er fügt hinzu: „Die gesamte Handlung des Spiels dreht sich um das Ende der Ming-Dynastie und die Torheit, sich zu weigern, es enden zu lassen[…]“ Jetzt wisse er nicht mehr, was Sache sei. Wie steht Ihr zu diesen Änderungen?

