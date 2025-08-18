Soulslike-Überraschung Wuchang: Fallen Feathers irritiert Fans mit Zensur-Patch

Die Soulslike-Überraschung Wuchang: Fallen Feathers wurde kürzlich mit Patch 1.5 bedacht, der zahlreiche Fehler behob und einige Gameplay-Optimierungen vornahm. SpielerInnen waren jedoch verwirrt über eine Bemerkung in den Patch-Notes.
Dort heißt es: „Animationen, Werte und Leveldesign für bestimmte NPCs und die KI wurden angepasst. Dialoge für einige NPCs wurden hinzugefügt, um einige Plots abzuschließen. Wir werden die Erschöpfungsanimationen in Zukunft weiter optimieren, um die Plot-Performance zu verbessern.“
SpielerInnen, die das neue Update heruntergeladen haben, stellten nun fest, dass sich dieser Hinweis auf eine entscheidende Änderung im Spiel bezieht: Bestimmte Bosse und andere NPCs, die auf realen historischen Figuren basieren, können nun nicht mehr getötet werden.
Anstatt zu sterben, brechen diese Charaktere jetzt erschöpft zusammen. Einige von ihnen sprechen auch neue Dialogzeilen, wodurch die Geschichte grundlegend verändert wird, um sicherzustellen, dass die Handlung auch ohne ihren ursprünglich angedachten Tod noch Sinn ergibt.
Scharfe Kritik an Änderungen
In einem Thread auf Twitter kritisierte Dataminer Lance McDonald die neuen Änderungen scharf und bezeichnete sie als „tatsächliche Zensur aufgrund des Drucks chinesischer Spieler, die sich darüber aufregten, historisch bedeutende Charaktere aus dem Ende der Ming-Dynastie töten zu können“.
McDonald nennt einige Beispiele für die vorgenommenen Änderungen und weist darauf hin, dass das vierte Kapitel des Spiels „jetzt wahnsinnig einfach ist, weil 50 Prozent der Gegner dem Spieler nun nicht mehr feindlich gesinnt sind und man sie während des Ausbruchs der Rebellion nicht angreifen kann“.
McDonald erklärt, dass diese Änderungen nicht nur die Story verändern, sondern auch „den gesamten Sinn der Spielhandlung über Vergänglichkeit ruinieren.“ Er fügt hinzu: „Die gesamte Handlung des Spiels dreht sich um das Ende der Ming-Dynastie und die Torheit, sich zu weigern, es enden zu lassen[…]“ Jetzt wisse er nicht mehr, was Sache sei. Wie steht Ihr zu diesen Änderungen?
via VGC, Bildmaterial: Wuchang: Fallen Feathers, 505 Games, Leenzee Games
Ist ein bisschen tragisch das ganze. Ich habe extra auf 1.5 gewartet weil dort meiner Meinung nach die größten technischen Probleme weg waren, nur um dann ein verfälschte Version zu bekommen. Hat ein bisschen die Motivation für mich getötet. Mal schauen ich werde erstmal warten wie es weiter geht und dann werde ich entweder in den sauren Apfel beißen und die verschandelte Version spielen oder mal schauen ob es bis dahin Mods gibt die es wieder richten.
Ich bin froh das ich das Game vor dem Patch platiniert habe. Was ich so an Gameplay bisher sah ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten.
Wie in der News angesprochen verändert man nicht nur die Story grundlegend sondern führt sie ins lächerliche.
Ich finds sehr schade von den Entwicklern das sie so schnell einknicken und werde wohl auch in Zukunft keins mehr von denen kaufen obwohl Wuchang in seinem Ursprung enorm viel Potential gehabt hatte ein echt gutes Einsteiger Soulslike zu werden.
Da würde mich mal interessieren ob sich das nun gelohnt hat ne enorm große Spielerschaft zu vergraulen.
Diese Art von Spiel einfacher zu machen (und damit ggf. zugänglicher) wäre ja lobenswert, aber die Art und Weise geht gar nicht. Diese absurde Zensur ist einfach nur unpassend. Da wäre ein Menü zur Schwierigkeitseinstellung wesentlich sinnvoller gewesen. (ja, mir ist vollkommen klar, dass das nie das Ziel war, aber der Effekt ist halt da)
Klingt etwas semi, da ich mich aktuell genau mittendrin in Kapitel 4 befinde.
Das Spiel gefällt mir ziemlich gut, die Zensur ist für mich trotz Erklärung verwirrend und unnötig.
"Glück" für mich ist das bei solchen Titeln Gameplay und Spielwelt deutlich im Fokus sind, wodurch Lore und kryptisches Geschwurbel für mich oftmals sowieso nur bedingt "Sinn" ergeben, weil ich zu dumm oder vergesslich bin um die ganzen Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen.
Kann aber absolut verstehen wenn es nun für viele eine große Enttäuschung aufgrund der Änderung ist und man es so inhaltlich seinem Sinn enthebt, absolut unverständlich und bescheiden, selbst wenn ich davon nun weniger tangiert bin, so ist es die Zensur selbst die ich wie in nahezu allen Spielen wo es zur Zensur kommt unnötig und nicht nachvollziehbar finde.
Es ist ein Spiel und es gab bewusst die ursprüngliche Entscheidung, lasst es einfach eine fiktive Kunstform sein die nicht jedem gefallen muss, aber wo nicht später die Schere aus meist lächerlichen Gründen, angesetzt wird.
Wenn ich ein neues Spiel zum Vollpreis kaufe, noch dazu ein Singleplayer Offlinegame, dann hätte ich gerne ein unverfälschtes Produkt. Wenn im Nachhinein wichtige Elemente abgeändert werden, hab ich kein fertiges Spiel gekauft, sondern ein early access Produkt.
Wenn die sowas bei einem final fantasy oder dragon quest abziehen, bin ich raus aus der jrpg Nische