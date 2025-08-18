Die nächste „Direct“ von Nintendo: Morgen gibt es 45 Minuten rund um Kirby Air Riders

Aller guten Dinge sind drei – trotzdem kam die Ankündigung ziemlich plötzlich: Nintendo spendiert Kirby Air Riders eine eigene Direct. Am morgigen 19. August geht es los – und das sogar ziemlich ausführlich.

Nintendo hat bestätigt, dass die „Kirby Air Riders Direct“ ganze 45 Minuten andauern wird. Start ist bei uns um 15:00 Uhr. Anschauen könnt ihr euch das Ganze wie gewohnt über YouTube und die offiziellen Nintendo-Webseiten in Amerika, Europa und Japan.

Was erwartet uns?

Natürlich dreht sich alles um Kirby Air Riders, das 2025 für die Switch 2 erscheinen soll. Ob wir dabei auch noch ein paar Überraschungen erleben, bleibt abzuwarten. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir aber auf jeden Fall einen konkreten Termin erfahren.

Ganz nebenbei spekulieren Fans schon, ob Masahiro Sakurai selbst durch die Präsentation führen wird – immerhin gilt er als kreativer Kopf hinter dem Spiel. Wäre doch irgendwie passend. Mit satten 45 Minuten Präsentationszeit setzt Nintendo klar ein Zeichen, wie wichtig Kirby Air Riders für die aktuelle Switch-Generation (und vielleicht auch das Weihnachtsgeschäft) werden könnte.

Nach Indie World und Partner Showcase also schon das nächste Event innerhalb weniger Wochen. Was das für eine mögliche „große“ Nintendo Direct bedeutet? Darüber dürfen jetzt wieder die bekannten „Insider“ diskutieren. Freut ihr euch schon auf die Rückkehr von Kirby Air Riders? Und was erhofft ihr euch von der Direct?

