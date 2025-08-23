Der Hunger bleibt groß: Final Fantasy IX vermeldet beachtlichen Erfolg in Japan

Der Hunger von Fans nach Final Fantasy IX reißt nicht ab. Aus den immer wieder entzündeten Remake-Gerüchten wurde bisher nichts – dann muss eben das Original herhalten! In Japan war Final Fantasy IX im PlayStation Store für PS4 der am häufigsten gekaufte Titel im Juli.

Dieser bemerkenswerte Erfolg fällt natürlich mit dem 25. Jubiläum des Klassikers am 7. Juli zusammen. Während der Titel im Juni noch gar nicht in den Charts vertreten war, landete er nun direkt auf Platz eins. Auf den weiteren Plätzen folgten in Japan Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition und Monster Hunter: World, die im Juni noch auf den Rängen fünf und drei lagen.

In den westlichen Märkten zeigt sich dagegen ein anderes Bild: In den USA und Kanada führen Red Dead Redemption 2, Star Wars Battlefront II und Batman: Arkham Knight die PS4-Downloads an. In Europa sind es Red Dead Redemption 2, EA Sports FC 25 und The Forest.

Auch bei den PS5-Titeln unterscheiden sich die Regionen deutlich. In Japan waren im Juli Death Stranding 2: On the Beach, Elden Ring Nightreign und Wuchang: Fallen Feathers am gefragtesten, während in den USA und Kanada EA Sports College Football 26, Ready or Not und Grand Theft Auto V sowie in Europa Ready or Not, EA Sports FC 25 und Rematch die Spitzenplätze belegten.

Kein Remake – aber immerhin bleibt uns das Originalspiel erhalten. Falls ihr doch noch etwas Neues rund um Final Fantasy IX lernen wollt, gibt es aber auch gute Nachrichten. Das Prequel-Bilderbuch wird lokalisiert und erscheint im Westen!

via Automaton Media, PlayStation, Bildmaterial: Final Fantasy IX, Square Enix