Das von Game-Boy-Ästhetik inspirierte The Edge of Allegoria kommt bald „zu Hause“ an

Das im Dezember veröffentlichte The Edge of Allegoria erscheint bald auch für Nintendo Switch und kommt damit irgendwie auch zu Hause an. Zumindest auf einer Nintendo-Plattform, denn das Spiel ist enorm von Game-Boy-Ästhetik inspiriert.

Das rundenbasierte 2D-RPG von Button Factory Games und CobraTekku Games landet demnach am 11. September 2025 im Nintendo eShop. Neben der Game-Boy-Ästhetik bringt The Edge of Allegoria vor allem derben Humor mit und will mit einer umfangreichen Spielwelt punkten.

Wer möchte, kann das Spiel auf der Gamescom in Halle 10.2 bei Home of Indies anspielen, auch einige Goodies sollen dort verteilt werden. In The Edge of Allegoria schlüpft ihr in die Rolle eines Protagonisten, der nach einer verheerenden Midlife-Crisis zu einer surrealen Reise durch das geheimnisvolle Land Allegoria aufbricht.

Die Welt ist gespickt mit Geheimnissen, Rätseln und versteckten Pfaden. Dungeons bieten vielfältige Monster, die in rundenbasierten Kämpfen strategisches Vorgehen erfordern sollen. Zentrales Element ist das Mastery-System, mit dem sich Fähigkeiten anpassen und Kampfstile verfeinern lassen. Einen älteren Gameplay-Trailer findet ihr hier.

Bildmaterial: The Edge of Allegoria, CobraTekku Games, Button Factory Games, Joe Picknell