Geschichte korrigiert: „Die Siedler 2“ erhält nach fast 30 Jahren eine neue Portierung

Wuselfaktor mit nur 40 MHz: Die Siedler 2: Gold Edition wird am 18. Oktober für den Amiga veröffentlicht. Das Aufbaustrategiespiel debütiert damit auf den Heimcomputer, auf dem die Serie begann.

Obwohl das Spiel vom deutschen Unternehmen Look Behind You herausgebracht wird, wurde es von Ubisoft offiziell lizenziert und wird das Ubisoft-Logo auf der Verpackung tragen.

„Als 1996 der noch ambitioniertere und bis heute von Fans geliebte Nachfolger Die Siedler II erschien, bekam der König der Heimcomputer ihn nicht. Fast 30 Jahre später wird diese Gaming-Geschichte endlich korrigiert“, kommentiert Look Behind You.

Das erste Siedler-Spiel erschien ursprünglich 1993 auf dem Amiga, bevor es im darauffolgenden Jahr auf den PCs portiert wurde. Mit Siedler 2 gingen Amiga-Fans dann leer aus. Das lag auch ein wenig an der alternden Hardware des Amiga. Denn obwohl das jetzt neu angepasste Spiel für die Amiga-Hardware optimiert wurde, benötigt man einen leistungsstarken Amiga mit AGA-Chipset und einem 68040-Prozessor, der mit 40 MHz läuft.

Die Amiga-Version basiert auf der „Gold Edition“ des Spiels und beinhaltet über 30 Berufe, die vier Völker Römer, Asiaten, Nubier und Wikinger, 10 römische Kampagnen, 9 Weltkampagnen und 130 kostenlose Bonuskarten.

Fans lieben „Die Siedler“ bis heute

Gelobt wurde das Spiel 1993 für die Mischung aus Populous-ähnlicher Gottspiel-Mechanik und SimCity-ähnlichen Aufbau-Elementen. Die Fachpresse war begeistert: Die Siedler erhielt breite Anerkennung von Kritikern und wurde von den meisten Amiga-Magazinen mit 90 Prozent oder mehr bewertet.

Auch der zweite Teil auf dem PC wusste zu begeistern. Er erzielte großen Erfolg mit über 600.000 verkauften Exemplaren weltweit. Kritiker lobten das Spiel für seine Vielfalt, den Komfort des Karteneditors und das „Wuselfaktor“-Gameplay mit hoher taktischer Tiefe.

Fans sehen den zweiten Teil als den besten der Reihe, insbesondere wegen seines indirekten Kampfsystems und der guten Balance zwischen Wirtschaftssimulation und Aufbau. Das Spiel wurde für seinen langanhaltenden Spielspaß und die charmante Grafik geschätzt. Bis heute gilt Siedler II als eines der beliebtesten Aufbaustrategiespiele der 1990er Jahre.

„Damals fühlte jeder Amiga-Fan dasselbe – wir schauten neidisch auf Die Siedler II auf dem PC und wussten, es wäre perfekt für den Amiga gewesen“, sagte Simon Neumann, Projektleiter der neuen Version, in einer Stellungnahme. „Unser Port des Spiels führt sein Vermächtnis nun zu Ende.“

Die Siedler 2: Gold Edition ist bei Look Behind You vorbestellbar, sowohl in physischer als auch digitaler Version. Eine auf 100 Exemplare limitierte Collector’s Edition in einer Holzbox ist bereits ausverkauft.

via VGC, The Gamer, Bildmaterial: Die Siedler 2: Gold Edition, Look Behind You, Ubisoft