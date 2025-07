Kontrolliert die virtuellen Welten mit Pokémon: Neue Razer-Kollektion zu Pokémon vorgestellt

Razer stattet seine beliebte Gaming-Hardware mit neuen Pokémon-Designs aus: Mit Pikachu und den drei beliebten Kanto-Startern Bisasam, Glumanda und Schiggy könnt ihr ab sofort die virtuellen Welten an eurem Computer steuern.

Für die Vielschreiber unter den Pokémon-Fans ist dabei besonders die Razer BlackWidow V4 X Pokémon Edition interessant – eine mechanische RGB-Gaming-Tastatur mit sechs Makrotasten und klickenden, taktilen Schaltern. Die neuen Produkte sind im deutschen Razer-Store* bereits vorbestellbar.

Die Maus ist kabelgebunden und auch bei Razer quietschgelb: Pikachu schockt euch diesmal nur in Form der Razer Cobra* – natürlich ebenfalls mit RGB und hochwertigen Schaltern. Sie hat sechs programmierbare Tasten und einen hochwertigen optischen Sensor. Das dazu passende Mauspad im Pokémon-Design gibt es mit dem Razer Gigantus V2.

Für passenden Sound sorgt das Razer Kraken V4 X in der Pokémon Edition*. Auch hier gibt es hochwertigen Sound und RGB für Pokémon-Trainer, die gerne am PC zocken. „Dieser Start feiert die unglaubliche Community, die sowohl Razer als auch Pokémon im Laufe der Jahre unterstützt hat“, sagt Addie Tan, Global Head of Lifestyle Division bei Razer.

Und weiter: „Unsere Partnerschaft mit The Pokémon Company International hat es uns ermöglicht, etwas wirklich Besonderes zu schaffen – Ausrüstung, die über Generationen hinweg Anklang findet. Mehr als nur Peripheriegeräte: Diese Kollektion ist ein kultureller Crossover, der ikonische Pokémon mit Razers Innovationskraft vereint und Gamer und Trainer durch die gemeinsame Leidenschaft für Abenteuer und leistungsstarkes Gameplay verbindet.“

