Cloud Strife ergänzt das „Play Arts Shin“-Line-up an hochwertigen Square-Enix-Figuren

Jetzt geht’s ruckzuck! Erst vor wenigen Tagen wurde Zidane Tribal aus Final Fantasy IX als neue Figur der „Play Arts Shin“-Serie von Square Enix vorgestellt. Jetzt bekommt unser aller Liebling Cloud Strife eine neue Inkarnation als hochwertige Figur!

Wir können uns alle freuen, denn die neu vorgestellte „Play Arts Shin“-Figur sieht mit ihren Details aus wie aus einer Cutscene entsprungen. Im Gegensatz zur bereits verfügbaren Action-Figur der „Play Arts Kai“-Serie gibt es hier noch mehr Zubehör und die artikulierbaren Gelenke sind etwas versteckter.

Zudem basiert der „neue Cloud“ auf seiner Version aus Final Fantasy VII Rebirth. Der Teufel steckt im Detail, und die Bilder sehen teuflisch gut aus. Clouds Panzerschwert hat verschiedene, austauschbare Materia-Kugeln, sodass ihr eure liebste Kombo aus dem Spiel in der Figur haben könnt.

Außerdem sieht man auf den von Square Enix veröffentlichten Fotos, dass Clouds Gürtel als eigenes Teil modelliert wurde, was seinem Outfit nochmal eine ganz andere Dimension verschafft. Ein weiteres Schmankerl ist, dass man ihm eine von Aeriths Blumen in die Hand drücken kann. Wunderschön!

Natürlich gibt es noch verschiedene Köpfe und Hände, um eure Fan-Träume wahr werden zu lassen. Die Figur ist aktuell nur in Japan vorbestellbar, kommt aber sicher auch bald in unsere Stores. Also Augen (und Brieftaschen) offen halten und schnell vormerken lassen!

Diese neue „Play Arts Shin“-Reihe verbessert die klassischen „Play Arts Kai“-Figuren unter anderem durch bewegliche Augen, eine neue Gelenkstruktur für flüssigere Bewegungen und hochwertigere Materialien. Alle bisher vorgestellten Figuren findet ihr hier.

Bilder der neuen Figur:

via Square Enix, Bildmaterial: Square Enix