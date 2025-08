Die Neuerscheinungen im August 2025 mit Iwakura Aria, Lost Soul Aside und diesen Games

Da ist er schon wieder, der August. Wir sind überfällig: hier ist unsere Liste der Neuerscheinungen im neuen Monat. Viel haben wir zum Monatsanfang nicht verpasst. Mit „Ashes of Elrant“ bekommt das tolle Chained Echoes in wenigen Tagen einen DLC spendiert und der Nintendo-Titel des Monats heißt Drag x Drive.

Iwakura Aria haben Visual-Novel-Fans auf jeden Fall auf dem Plan, bevor VARLET, Lost Soul Aside und natürlich Metal Gear Solid Delta einen interessanten Monatsabschluss bilden. Dazwischen gibt es viele Neuauflagen wie The House of Dead 2 oder Story of Seasons: Grand Bazaar.

Außerdem beglücken sich PlayStation und Xbox gegenseitig. Am 26. August erscheint einerseits Gears of War: Reloaded für PlayStation und andererseits Helldivers II für Xbox. Zwei Tage später spendiert Nintendo Kirby und das vergessene Land angesichts der „Switch 2“-Version einige neue Inhalte. Eure Must-Haves im August?

Unsere Auswahl im August:

Bildmaterial: Iwakura Aria, PQube Games, MAGES