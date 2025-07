Bandai Namco bringt ein buntes Line-up mit zur Gamescom 2025

Wie gewohnt steht Bandai Namco als einer der ersten Publisher für die Gamescom 2025 fest. Dieses Jahr ist man sogar vergleichsweise spät dran, im letzten Jahr hatte man sich schon im Mai geoutet.

Der Stand von Bandai Namco glänzt alljährlich, so gab es 2023 die Auszeichnung „Best of Show Floor“ – bester Stand also. Auch in diesem Jahr will Bandai Namco groß auftrumpfen.

Fans dürfen sich auf eine spielbare „Demo zu Towa and the Guardians of the Sacred Tree, eine neue Anspielversion von Little Nightmares III sowie auf eine immersive Erfahrung in der Welt von The Blood of Dawnwalker freuen.“ Den Stand von Bandai Namco findet ihr in Halle 6, Stand A20.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree hatte Bandai Namco beim Summer Game Fest erstmals angekündigt. Das Roguelite-Abenteuer vom japanische Studio Brownies erscheint am 19. September, also schon kurz nach der Gamescom.

Auch Little Nightmares III hat mit dem 10. Oktober schon einen konkreten Termin. Bei der Gamescom präsentiert Bandai Namco „eine neue spielbare Demo des kommenden atmosphärischen Abenteuers. Zum ersten Mal betreten Spielende das Carnevale – ein Ort, der eigentlich ein fröhliches Fest darstellen sollte, sich jedoch als düstere Umgebung voller Gefahren und verstörender Bewohner entpuppt.“

Und weiter führt Bandai Namco aus: „The Blood of Dawnwalker bringt die düstere Welt vom Sangora-Tal zur Gamescom – inklusive thematischer Dekoration und Vampir-Cosplayern. Das Open-World-Action-RPG spielt im dunklen Fantasy-Setting des 14. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht Coen, ein junger Mann, der zu einem Dämmerblut wird und fortan zwischen Tag und Nacht wandelt. Entwickelt von Rebel Wolves, erscheint The Blood of Dawnwalker im Jahr 2026.“

Bildmaterial: Towa and the Guardians of the Sacred Tree, Bandai Namco, Brownies