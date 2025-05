Nintendo will in den ersten Monaten der Switch 2 mehr Geräte verkaufen, als von der Wii U lebenslang

Da haben einige geschmunzelt, als Analysten vor einigen Monaten den vielleicht größten Konsolenstart aller Zeiten für die Switch 2 vorhergesagt haben. So rechnete ein Analyst mit einem ersten Produktionsvolumen von sechs bis acht Millionen Einheiten zum Launch.

Klar, diese Konsolen müssen auch erstmal an den Endkunden gebracht werden. Aber Nintendo zeigt sich zuversichtlich. Heute hat man die aktuellen Geschäftszahlen veröffentlicht. In diesem Rahmen gibt man quartalsweise bekannt, wie viele Konsolen man plant, im laufenden Geschäftsjahr zu verkaufen. Und die Zahlen haben es in sich.

So sagt man voraus, dass bis zum Ende des Geschäftsjahres am 31. März 2026 weltweit 15 Millionen Nintendo Switch 2 den Besitzer gewechselt haben sollen. Normalerweise sind die Prognosen von Nintendo konservativ. Das wären etwas weniger Exemplare, als Nintendo im ersten vollen Geschäftsjahr von der „Switch“ verkauft hat. Die am 3. März 2017 veröffentlichte Vorgängerkonsole wurde bis zum 31. März 2018 weltweit 17,79 Millionen Mal verkauft.

Allerdings wären 15 Millionen mehr Einheiten, als die Nintendo Wii U in ihrer gesamten Lebenszeit geschafft hat. Der „Konsolenflop“ ging weltweit nur 13,56 Millionen Mal über die Ladentheken. Branchenexperte Dr. Serkan Toto erklärt gegenüber VGC, dass die Prognose von Nintendo in schwierige Zeiten fällt.

Niemand wisse, wie sich die Zollsituation entwickle und ein ganzes Jahr zu prognostizieren, ist demzufolge aktuell schwer. Die Prognose von Nintendo würde am unteren Ende der Prognosen von Analysten liegen. Mit anderen Worten: Da ist noch mehr drin. Übrigens: Die Switch 2 könnt ihr jetzt auch ohne Einladung im My Nintendo Store* vorbestellen. Die aktuell wohl sicherste Variante.

via Nintendo, Bildmaterial: Nintendo