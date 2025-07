Capcom-Entwickler sehen sich ernsten Drohungen von frustrierten Fans ausgesetzt

Monster Hunter Wilds wird derzeit mit überwiegend negativen Bewertungen auf Steam bedacht. Was ist denn da los? Der Grund: Anhaltende technische Probleme und ein vermeintlich langweiliger Gameplay-Loop. Ein Umstand, der diverse SpielerInnen dazu motiviert, ihren Frust lautzumachen.

Die berechtigte Kritik hat sich jedoch in einigen Fällen über das Spiel selbst hinaus geweitet. EntwicklerInnen wurden Berichten zufolge persönlich angegriffen und bedroht. Das Problem scheint in japanischen Online-Bereichen besonders gravierend zu sein, da sogar große überregionale Zeitungen wie The Sankei Shimbun darüber berichten.

Anfang des Monats veröffentlichte Capcom eine Erklärung zu seiner Richtlinie gegen Kundenbelästigung. Darin heißt es, Mitarbeitende seien Belästigungen und sogar körperlichen Drohungen ausgesetzt gewesen. Darüber hinaus seien einige dieser Fälle angeblich direkt an einzelne Personen gerichtet gewesen. Capcom droht mit rechtlichen Schritten, wenn Kritik „über gesellschaftlich akzeptable Standards hinausgeht“. Obwohl das Unternehmen dies nicht direkt äußerte, dürfte die Warnung dem Zeitpunkt nach mit der Kontroverse um Monster Hunter Wilds zusammenhängen.

Wenige Tage nach dieser Ankündigung sagte Capcom außerdem eine CEDEC-Vorlesung ab, bei der EntwicklerInnen einen Vortrag über die Optimierung von „Wilds“ halten sollten. Dies könnte aus Sicherheitsgründen geschehen sein. Die Sankei Shimbun berichtet über das sich verschärfende Phänomen der Belästigung in der Spielebranche und stellt fest: „‚Stirb!‘, ‚Geh auf die Knie!‘, ‚Inkompetenter Abschaum!‘ – das sind nur einige der vielen Schimpfworte, die online gegen bestimmte Entwickler von Monster Hunter Wilds verwendet werden.“

Mittlerweile gibt es bei japanischen Spieleunternehmen eine zunehmende Tendenz, Richtlinien gegen die Belästigung von Kunden zu veröffentlichen. Zu den jüngsten Fällen zählen Square Enix, Ubisoft oder auch SEGA. Letzteres Unternehmen gab sogar öffentlich bekannt, dass es rechtliche Schritte gegen eine Person eingeleitet habe, die wiederholt „übermäßige diffamierende und beleidigende Bemerkungen“ über einen Mitarbeiter gemacht habe. Wir berichteten.

via Automaton Media, Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom