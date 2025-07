Die neue UT Kollektion zu „Studio Ghibli“ von UNIQLO ist jetzt verfügbar

UNIQLO ist unter Gaming-Fans inzwischen dank Kollektionen zu Marken wie Final Fantasy, Zelda, Pokémon und Co. eine beliebte Kleidungsmarke. Auch zu Animes gab es bereits Kooperationen, beispielsweise zu One Piece oder Berserk.

Die neueste UT Kollektion zum Thema Anime von UNIQLO ist wohl die Kollaboration schlechthin: Die Kollektion „My Dear“ ist ab sofort im deutschen UNIQLO-Store* bestellbar! Sichert euch euer Lieblingsmotiv in eurer Größe, bevor sie vergriffen ist.

„Alle 14 Designs dieser neuesten Kollektion zeigen Kunstwerke, die typische Ghibli-Werke zum Ausdruck bringen, zusammen mit Werken des thailändischen Künstlers Kanyada Phatan und des Studio-Ghibli-Produzenten Toshio Suzuki“, stellt UNIQLO vor.

Die Kollektion umfasst T-Shirts und Sweatshirts für Erwachsene und Kinder. Wie immer geht es für die Erwachsenen-Shirts schon ab 19,90 Euro los. Kinder-Shirts kosten 12,90 Euro. Sweatshirts schlagen mit 34,90 Euro respektive 24,90 Euro zu Buche. Im UNIQLO-Store* könnt ihr euch schon jetzt alle Motive ansehen!

Derzeit ist richtig was los in den UNIQLO-Stores. Die nächsten coolen Kollektionen für Gaming- und Anime-Fans stehen schon vor der Tür. Ab August wird die neue UT Kollektion zum Pokémon-Sammelkartenspiel zunächst in japanischen Stores verfügbar sein.

Bildmaterial: UNIQLO