Wieso Xenoblade-Fans jetzt auf die Ankündigung eines neuen Teils der RPG-Serie hoffen

Xenoblade Chronicles gehört zweifellos zu den aktuell wohl beliebtesten Marken von Nintendo. Nach Startschuss auf Nintendo Wii folgten zwei weitere Ableger – und eine Neuauflage des Originals – für Switch, die allesamt positiv aufgenommen wurden. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Spiel für Switch 2 erscheint, oder?

Eben diese Hoffnung wird nun von einem Twitter-Post von Manami Kiyota gefüttert. In diesem erklärt die Komponistin der Xenoblade-Reihe, dass sie aktuell hart an einem neuen Projekt arbeite. Na klar, bei diesem Projekt könnte es sich um alles Mögliche handeln. Allerdings ist Kiyotas Portfolio nicht allzu ausufernd …

Außer für Xenoblade hat sie nur an Super Smash Bros. Ultimate und PokePark Wii mitgewirkt. Dass sie also bereits Hals über Kopf im nächsten großen Xenoblade-Projekt steckt, ist gar nicht so unwahrscheinlich.

Das Studio hinter der beliebten RPG-Marke hat bereits einige Erfahrung mit Nintendos neuer Konsole gesammelt: Kürzlich wurde etwa bestätigt, dass Monolith Soft bei der Entwicklung von Mario Kart World mitgewirkt hat. 2022 erklärte Serienschöpfer Tetsuya Takahashi außerdem, dass er – sollte jemals ein weiterer Teil der Reihe zustande kommen – diesen „deutlich anders als die vorherigen“ gestalten möchte.

Vielleicht winkt ja schon eine zeitnahe Ankündigung. Fans hoffen jedenfalls bei der angeblich anstehenden Nintendo-Direct-Ausgabe ein Lebenszeichen der Serie zu bekommen. Wir dürfen gespannt sein.

