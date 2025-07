Drakantos will Fans von Chrono Trigger und Herr der Ringe abholen

Fans von klassischen RPGs auf Super Nintendo oder dem PC könnten hier einen neuen Titel für viele Stunden Spielspaß finden: Das Free-to-play-MMORPG Drakantos ist gerade frisch aus seiner Beta-Phase entlassen. Die habt ihr also verpasst, aber vielleicht lohnt sich ja doch ein Blick auf das Spiel.

Mit einem nostalgischen Pixel-Art-Style und einem schnellen, actionreichen Kampfsystem erinnert euch das brasilianische Wingeon Game Studios es an die besten Zeiten Top-Down-RPG-Genres. Dabei denkt ihr nicht zufällig an Spiele wie Chrono Trigger, Graveyard Keeper und Stoneshard, denn diese sind die erklärten Inspirationen für das Entwicklerteam.

Klassische Welten wie „Der Herr der Ringe“ sind ebenfalls eine wichtige Inspirationsquelle, was auch an der Mittelerde-ähnlichen Spielwelt ersichtlich wird. Auch deshalb gibt es wohl verschiedene spielbare Klassen wie Zwerge, Drachen, Elfen und vieles mehr sowie 21 verschiedene Helden. Diese könnt ihr mit Orbs und Artefakten unterschiedlich skillen, sodass ein Charakter auf mehrere Weisen gespielt werden kann. Auch die Zwischensequenzen und aufwändige PvP-Kämpfe zeigen Anlehnungen an die Serie.

Drakantos bietet zudem vieles, was Fans von klassischen RPGs und MMORPGs erwarten: Ein Gildensystem ist selbstverständlich mit dabei, sowie Hunderte von Sammelobjekten in der Spielwelt. Zudem kann man ein Häuschen auf einem eigenen Stück Land bauen und einrichten, auf dem auch die Haustiere Platz finden. Auf dem Markt könnt ihr Handel mit anderen SpielerInnen betreiben. Die Tag- und Nachtzyklen beeinflussen die Gegner und Herausforderungen, denen du begegnest.

Drakantos wird vorerst nur auf Steam für Microsoft Windows und Linux erscheinen. Ein Erscheinungsdatum ist noch offen: Die abgeschlossene Beta lässt darauf hoffen, dass sich die Entwickler ihrem Ziel bald nähern.

Ein Trailer zum Spiel:

Bildmaterial: Drakantos, Wingeon Game Studios