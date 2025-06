Die Xenoblade-Macher haben Nintendo bei einem „Switch 2“-Launchtitel geholfen

Das Entwicklerstudio Monolith Soft, welches inzwischen vollständig zu Nintendo gehört und heutzutage durch die Xenoblade-Reihe bekannt ist, hat bereits an vielen Nintendo-First-Party-Titeln mitentwickelt.

Dazu zählen bekannte Titel wie Animal Crossing: New Horizons, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sowie bei der Splatoon-Serie. Auch bei der Entwicklung des neuesten „Mario Kart“-Ablegers war das Studio beteiligt.

In einem Tweet gab das Entwicklerstudio bekannt, dass es in Mario Kart World „Umgebungs- und Charakterdesigns” entwickelt hat. Die Beteiligung des Studios wurde am Vorabend der weltweiten Veröffentlichung von Monolith Soft bekannt gegeben. Es wurde jedoch nicht konkret erwähnt, welche Charaktere oder Orte das Studio entworfen wurden.

Im Rahmen des Formats „Frag die Entwickler“ gaben die kreativen Köpfe bei Nintendo bekannt, dass die Entwicklung von Mario Kart World bereits im März 2017 in die heiße Phase ging. Man entschied sich jedoch, die Entwicklung auf die Nintendo Switch 2 zu verlagern, um alle gewünschten Features integrieren zu können.

Seit dem 5. Juni ist Mario Kart World zusammen mit der Nintendo Switch 2 erhältlich. Wenn ihr euch selbst von dem Spiel und den Designs überzeugen wollt, findet ihr Mario Kart World bei Amazon*.

via Siliconera, VGC, Bildmaterial: Nintendo