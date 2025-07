Mario Kart World: Neues Update nimmt unter anderem ein kontroverses Item ins Visier

Nintendo hat einen neuen Patch für seinen beliebten Party-Racer Mario Kart World veröffentlicht. Version 1.2.0 steht ab sofort zum Download bereits und nimmt neben weiteren Anpassungen vor allem ein kontroverses Item ins Visier – die Bumerangblume.

Laut den von Nintendo veröffentlichten Patch-Notes wurden in Version 1.2.0 den VS-Modi die Regeln „Kein COM“ und „Nur Pilz“ hinzugefügt und das Item Bumerangblume deutlich abgeschwächt.

Der Grund: Besagtes Item hatte bis dato eine ziemlich fiese Zielsuchfähigkeit, die es zu einem äußerst gefürchteten Item machte. Das neue Update schwächt die Zielsuche ab, sodass SpielerInnen genauer zielen müssen als zuvor.

Bei der Auswahl von Rennstrecken in den Modi VS und Drahtlos sollen nun zudem häufiger Runden-Strecken auftauchen. CPU-Spieler wurden außerdem in allen Spielmodi außer dem Battle-Modus abgeschwächt. Und die Häufigkeit, mit der Triple-Dash-Pilze in niedrigen Rennpositionen erscheinen, wurde ebenfalls verringert.

Aufgrund der Änderungen ist Version 1.2.0 für das Online-Spiel von Mario Kart World erforderlich. Der Patch behebt außerdem einige Fehler. Darunter solche, die dazu führten, dass Fahrzeuge nach einem Sprung von einer Halfpipe in der Luft schwebten oder Geschwindigkeitsschwankungen in drahtlosen Rennen falsch angezeigt wurden.

via GameRant, Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo