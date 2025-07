Oft kritisierte, essenzielle Funktion in Pokémon-Pocket wird endlich umfassend überarbeitet

Große Änderungen stehen mit dem kommenden Update für Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket. Das betrifft insbesondere das bisher oft kritisierte Tauschsystem. Viele Fans hatten sich frustriert über den komplizierten Ablauf und die Tauschmarken gezeigt. Nun wird endlich nachgebessert.

Das Tauschen von Karten wird bald so einfach, wie es bei einem Sammelkartenspiel eben sein sollte. Schließlich gehört das geschickte Kartentauschen zum Genre der Sammelkartenspiele dazu. Im März reagierte The Pokémon Company auf das lautstarke Feedback der Community und kündigte eine umfassende Überarbeitung an, die jetzt kurz vor der Umsetzung steht.

Das neue Update erscheint am 29. Juli und statt mit den ungeliebten Tauschmarken tauscht man zukünftig mit Funkelstaub, der einfacher zu sammeln sein wird. Beim Tauschen werden in Zukunft keine zusätzlichen Karten mehr „verbraucht“ – ein weiterer Schritt in Richtung Fairnes.

Um die veränderten Anforderungen auszugleichen, gibt es künftig mehr Funkelstaub für doppelte Karten. Wer bis zum Monatsende noch Tauschmarken besitzt, muss sich übrigens keine Sorgen machen: Diese können im In-Game-Shop gegen Sanduhren oder Funkelstaub eingelöst werden und sind damit keineswegs verloren.

Spannend wird auch die neue Wunschlistenfunktion, die mit dem Update ins Spiel kommt. Fans können damit ganz unkompliziert zeigen, welche Karten sie sich wünschen. Bis zu 20 Karten können auf die Wunschliste gesetzt werden, drei davon lassen sich direkt im Profil präsentieren – ideal, um schneller Gleichgesinnte zum Tauschen zu finden.

via Eurogamer, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.