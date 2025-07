Re-Ment kündigt „Animal Crossing“-Kollektion aus putzigen, kleinen Dioramen an

Re-Ment lizenziert dafür bekannte Marken und packt deren Maskottchen auf kleinen 3D-Szenen in Kugeln, andere durchsichtige Behälter, kleine Bilderrahmen oder Dioramen. Es gibt Kollektionen zu Kirby, Pokémon, Shinchan und seit 2023 auch zu Pikmin.

Jetzt hat Re-Ment eine Kollektion zu Animal Crossing angekündigt. Das Set aus sechs kleinen Zimmer-Dioramen, die jeweils inspiriert sind von Charakteren und Locations aus Animal Crossing. Jedes Diorama kostet einzeln 1.540 Yen, etwa 11 US-Dollar.

Wir sehen beispielsweise Café Taubenschlag und Tom Nooks Laden. Die Dioramen kann man untereinander kombinieren und aufeinander stellen. Sie erscheinen am 29. November in Japan und bei Meccha-Japan* könnt ihr euch schon eine Benachrichtigung für die Vorbestellung einrichten.

Wie es mit Animal Crossing als Videospiel weitergeht, ist derzeit offen. Sicher ist aber, dass es weitergeht. Über 46 Millionen Mal hat sich „New Horizons“ für Nintendo Switch verkauft und in Japan ist das Spiel sogar das physisch meistverkaufte aller Zeiten, noch vor Pokémon. Ein neues „Animal Crossing“ dürfte in Kyoto längst in Arbeit sein. Dazu sorgte zuletzt ein Patent unter Fans für Aufsehen.

via Siliconera, Bildmaterial: Re-Ment