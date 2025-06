Schlechte Nachrichten für Zelda-Fans: Auf den Kinofilm müsst ihr jetzt noch länger warten

Es ist gar nicht so lange her, dass Nintendo uns mit der frühzeitigen Bekanntgabe des konkreten Kinostarts zum Zelda-Film überrascht hat. Über die „Nintendo Today“-App gab man bekannt, dass der Film am 26. März 2027 in die Kinos kommt.

Doch dabei bleibt es nicht. Bei Twitter übernahm Shigeru Miyamoto einmal mehr das Wort, um „aus produktionstechnischen Gründen“ eine Verschiebung des Films bekanntzugeben. Demnach verschiebt sich der Kinostart um etwa sechs Wochen auf den 7. Mai 2027.

„Das ist einige Wochen später als der ursprünglich angekündigte Veröffentlichungstermin, und wir werden uns die zusätzliche Zeit nehmen, um den Film so gut wie möglich zu machen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld“, so Miyamoto bei Twitter.

Details zum Film selbst gibt es auch heute nicht. Gerüchten zufolge soll sich Nintendo auf eine ganze Trilogie vorbereiten. Ebenfalls unbestätigt: Hunter Schafer (Euphoria) soll angeblich Zelda spielen.

The Legend of Zelda wird von Shigeru Miyamoto und dem erfahrenen Avi Arad produziert, der früher als Chief Creative Officer bei Marvel Entertainment tätig war. Die Produktion übernehmen Nintendo und Arad Productions, während Wes Ball, bekannt für die „Maze Runner“-Trilogie, die Regie führt.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo