Läuft: Capcom erreicht das achte Jahr in Folge „Rekordumsätze auf allen Ebenen“

Bei Capcom läuft das Geschäft gut! Genau genommen sogar so gut, dass das Unternehmen nun stolz bekannt gab, „das achte Jahr in Folge einen Rekordumsatz und -gewinn auf allen Ebenen erzielt“ zu haben.

Im Fiskaljahr 2024 lag der Nettoumsatz bei 169,6 Milliarden Yen (etwa 1,14 Milliarden US-Dollar), ein Plus von 11,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn belief sich auf 48,45 Milliarden Yen (rund 327,5 Millionen US-Dollar), ein Plus von 11,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Nach Angaben des Unternehmens wurden im Kerngeschäft mit Videospielen im vergangenen Jahr 51,87 Millionen Einheiten verkauft – auch das entspricht einem Anstieg von mehr als 5 Millionen Einheiten gegenüber dem Vorjahr. Ein großer Teil davon ist auf Monster Hunter Wilds zurückzuführen, das im ersten Monat über 10 Millionen Einheiten verkaufte.

Die Ergebnisse bedeuten außerdem, dass Capcom stolze zwölf Jahre in Folge ein Wachstum des Betriebsgewinns und zehn Jahre in Folge ein Wachstum von mehr als 10 Prozent erzielt hat. Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert Capcom folgerichtig selbstbewusst das neunte Jahr in Folge einen Rekordgewinn und einen Nettoumsatz von 190 Milliarden Yen (1,28 Milliarden US-Dollar).

Die neuesten Zahlen von Capcom unterstreichen auch den anhaltenden Plan, die Lebensdauer älterer Katalogspiele zu verlängern, indem diese in digitalen Stores kontinuierlich zu einem günstigeren Preis angeboten werden. Dies führte dazu, dass sich im letzten Geschäftsjahr 13 verschiedene Capcom-Titel über eine Million Mal verkauften, darunter ältere Spiele wie Devil May Cry 5, Resident Evil 7, Monster Hunter Rise und das Remake von Resident Evil 3.

via VGC, Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom