Square Enix überrascht mit Octopath Traveler 0 beim Partner Showcase von Nintendo

Ohne Square Enix wäre das neue Monster Hunter Stories 3 wohl die einzige größere Überraschung beim Partner Showcase von Nintendo geblieben. Doch am Ende enthüllte Square Enix gleich zwei neue HD2D-RPGs.

Neben dem brandneuen The Adventures of Elliot hatte man auch das lange von Fans herbeigesehnte, neue Octopath Traveler im Gepäck. Square Enix kündigte Octopath Traveler 0 für Nintendo Switch 2 an. Das Spiel erscheint am 4. Dezember 2025 auch noch für die „alte“ Switch sowie für PlayStation, Xbox Series und PCs.

„Macht euch auf in ein Abenteuer, das ihr selbst miterschafft. Beginnt bei Null mit dem Wiederaufbau und der Vergeltung! Stellt euch in Octopath Traveler 0 mächtigen Schurken und baut euren Heimatort wieder auf“, heißt es einführend.

Octopath Traveler 0 wird als ein eigenständiges Abenteuer beschrieben, das in der Welt von Orsterra spielt. Und zwar einige Jahre vor den Ereignissen des ersten Octopath Traveler, womit es sich die „0“ im Titel verdient hat. Erstmals in der Serie gibt es einen anpassbaren Protagonisten.

Das Abenteuer dreht sich um den Wiederaufbau der geliebten Heimatstadt und um Rache an denjenigen, die sie zerstört haben. Die klassischen „Path Actions“ kehren zurück, die es erlauben, auf unterschiedliche Weise mit den vielen NPCs zu interagieren.

Bis zu 30 Charaktere kann man rekrutieren, die uns im Kampf unterstützen. Acht Helden sind dabei gleichzeitig Teil der Gruppe. Das „Break and Boost“-Kampfsystem feiert ebenfalls ein Comeback, wird dabei aber verfeinert. Es soll „schneller und strategischer“ als zuvor sein.

Neben dem Abenteuer ist der Aufbau der Stadt auch eine spielerische Komponente. Ihr könnt die Siedlung vollständig wiederherstellen, Gebäude, Dekorationen und vieles mehr platzieren. Einige Ideen bringt Octopath Traveler 0 auch aus dem Mobile-Ableger Champions of the Continent mit.

Der erste Trailer:

