Octopath Traveler: Champions of the Continent ist ab sofort auf Englisch spielbar

Square Enix hat heute Octopath Traveler: Champions of the Continent für iOS- und Android-Geräte im Westen veröffentlicht. Ihr findet das Free-to-play-Spiel bei Google Play oder im App Store. In Japan ist Champions of the Continent schon länger erhältlich. Dort gab es bereits Kollaborationen, zum Beispiel mit NieR: Automata.

Zur heutigen Veröffentlichung gibt es neben dem Launchtrailer auch eine Vorstellung des Charakters Tressa.

Ein Prequel für Mobile

In „Champions of the Continent“ können SpielerInnen aus drei Geschichten wählen. Diese behandeln den Widerstand gegen jene, die sich mit „Reichtum“, „Macht“ und „Ruhm“ brüsten. Octopath Traveler: Champions of the Continent basiert auf dem Free-to-play-Konzept und spielt einige Jahre vor den Ereignissen von Octopath Traveler. Ein waschechtes Prequel also.

Das Spiel setzt auf die (auch namentlich gesicherte) HD2D-Optik. Die Kämpfe finden in einem kommando- und rundenbasierten System statt, im Unterschied zum Original sind dabei aber acht Charaktere im Einsatz. Das Team kann man aus über 64 Charakteren zusammenstellen.

Auch auf Konsolen gibt es Hoffnung

Bei Twitter meldeten sich die Entwickler schon im März 2019 zu Wort: „Alle, die auf ein neues Konsolenspiel warten: Es tut uns leid, aber die Produktion dauert noch ein wenig länger. In der Zwischenzeit könnt ihr hoffentlich dieses [Smartphone]-Game genießen!“ Das bestätigt also, dass die Serie auch auf Konsolen eine Zukunft hat.

Launchtrailer

Tressa

