Abgefahren wie eh und je: Once Upon A Katamari ist der erste neue Serienteil seit 14 Jahren

Tatsächlich fühlt sich „Katamari“ heute relativ präsent an. Das ist den beiden Neuauflagen der letzten beiden Jahre zu verdanken. Beim Partner Showcase von Nintendo kündigte Bandai Namco heute aber den ersten brandneuen Katamari-Spiel seit 14 Jahren an. Die zwischenzeitlichen Mobile-Games zählt Bandai Namco also nicht mit.

Once Upon A Katamari heißt das neuem, farbenfrohe Spiel, das am 24. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, PCs via Steam und Nintendo Switch erscheinen wird. Das Spiel bleibt dabei der bekannten Formel der Serie treu, hier und da gibt es aber natürlich auch Neuerungen.

In Once Upon A Katamari hat der König des Kosmos versehentlich die Erde und die Sterne zerstört. Wie gewohnt liegt es nun am kleinen Prinzen, mithilfe seines Katamari unterschiedlichste Objekte aufzusammeln, um den Himmel wiederherzustellen. Dabei führt ihn seine Reise durch verschiedene Epochen der Menschheitsgeschichte, darunter der Wilde Westen, das alte Ägypten und die Jurazeit.

Neu im Spiel sind Power-Ups, die dem Katamari temporäre Fähigkeiten verleihen. Eine Rakete sorgt für erhöhte Geschwindigkeit, ein Magnet zieht nahegelegene Gegenstände an und mit einer Stoppuhr lässt sich die Zeit kurzzeitig anhalten. Diese neuen Elemente sollen dabei helfen, innerhalb eines vorgegebenen Zeitlimits möglichst große Katamaris zu formen.

Außerdem gibt es neue spielbare Charaktere: Die Cousins des Prinzen sind ebenfalls mit dabei und lassen sich wie der Prinz individuell anpassen. Dies spielt vor allem im neuen Mehrspielermodus KatamariBall eine Rolle, in dem bis zu vier Personen lokal oder online gegeneinander antreten. Ziel ist es, innerhalb eines Zeitlimits durch das Aufsammeln möglichst vieler Objekte die höchste Punktzahl zu erreichen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Once Upon A Katamari, Bandai Namco