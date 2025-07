Square Enix bringt seine zwei erfolgreichsten Marken zum Crossover-Event zusammen

Die zwei größten „Square Enix“-Marken kommen in einem Mobile-Game zusammen: Final Fantasy VII Ever Crisis führt eine neue Kollaboration mit Dragon Quest Tact durch. „Ever Crisis“ ist weltweit für PCs und Mobilgeräte erhältlich, während Dragon Quest Tact nur noch in Japan betrieben wird. Die globale Version wurde nach drei Jahren eingestellt.

Der Mix aus klassischen „Dragon Quest“-Charakteren und Monster der Serie in Kombination mit einem kachelbasierten Strategie-RPGs konnte im Westen nicht auf Dauer überzeugen. Umso mehr freuen sich Fans, das Spiel in einem zeitlich begrenzten Event in Final Fantasy VII: Ever Crisis wiederzusehen.

Ab dem 30. Juli gibt es die Möglichkeit, „Dragon Quest“-bezogene Outfits für Cloud, Aerith, Sephiroth und Red XIII zu sammeln. Für Cloud gibt es das Outfit und die Waffe von Erdrick, Aerith bekommt ein Outfit und eine Waffe der höchsten Weisen, und Sephiroth erhält Psaros Outfit und Waffe und ist in diesem ungewöhnlichen Styling ebenfalls ein Bossgegner.

Zudem gibt es als Belohnung für das Spielen der Crossover-Missionen ein Groß-Säbelkatzen-Outfit für Red XIII. Wer neu dazukommt oder länger nicht mehr gespielt hat, kann zudem das Story-Update für das „Final Fantasy VII“-Szenario spielen, das den Ereignissen des Originalspiels bis hin zur schicksalhaften Begegnung in der vergessenen Hauptstadt folgt.

