Frage der Perspektive: 2024 wurde die Mehrheit der Konsolenspiele physisch gekauft

Der Branchenverband game hat wie in jedem Jahr einen aktuellen Bericht zum Vorjahr veröffentlicht, der den digitalen und physischen Anteil am Spieleverkauf in Deutschland auswertet. Dabei titelt man: „7 von 10 Games in Deutschland werden als Download gekauft“.

Das ist natürlich nicht falsch, aber mindestens verzerrend. Alles eine Frage der Perspektive: Denn betrachtet man die Konsolenspiele exklusive der PC-Veröffentlichungen, was durchaus legitim wäre angesichts unterschiedlicher Zielgruppen, wird die Mehrheit der Konsolenspiele physisch verkauft. Auch 2024 noch.

Der Branchenverband macht die Aufschlüsselung fairerweise gleich in der stichpunktartigen Zusammenfassung zu Beginn des Artikels auf. „Der Großteil der Konsolenspiele wird auf physischen Datenträgern gekauft, die Mehrheit der PC-Games als Download“, heißt es dort richtigerweise.

Dabei legte der Konsolenmarkt 2024 den größten „Digitalsprung“ seit Corona hin. Um gleich vier Prozentpunkte stieg der Anteil an digitalen Spieleverkäufen für Konsolen – von 40 Prozent auf 44 Prozent. Zuvor stagnierte seit 2020 der Anstieg nahezu. 2024 haben nicht nur populärer werdende Modelle wie der Early-Access und vermutlich auch günstigere Digital-only-Konsolen ihre Spuren hinterlassen.

Dass „physisch“ noch lange nicht tot ist, beweist aber nicht nur der Umkehrschluss. Der besagt nämlich, dass 56 Prozent aller Spieleverkäufe in Deutschland für Konsolen physisch sind. Das wirkt dann auch auf die Digital-only-Konsolen durch. Für die digitale PS5 kann man sich nämlich ein Laufwerk kaufen …

Datenträger oder Download, das ist auch eine Frage des Alters. Die Auswertung verrät zu Überraschung von niemandem, dass der Anteil an Datenträger-KäuferInnen im Alter zunimmt. Daten und Schaubilder findet ihr im game-Blog. Die Auswertung von 2023 lest ihr hier.

via game, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, „Verfechter und Verteidiger des Haptischen“, Nintendo