Die neue „One Piece“-Kollektion von UNIQLO widmet sich der Egghead-Arc

Weiter geht’s mit dem UNIQLO-Shirt-Spaß. Das japanische Unternehmen ist längst mehr als ein Geheimtipp, was abgefahrene (und dezente) Shirts zu Final Fantasy, Zelda, Pokémon und Co. angeht. Auch zu einigen Anime und Manga gab es schon beliebte Kollektionen.

Nach der kürzlich veröffentlichten UT Kollektion zu Demon Slayer* geht es jetzt wieder zurück zu One Piece. Es ist nicht die erste UT Kollektion zu „One Piece“ bei UNIQLO. Die neue „One Piece“-Kollektion* widmet sich konkret der Egghead-Arc mit neuen Shirts für Erwachsene und Kids.

Wie immer gilt, dass ihr nicht zu lange warten solltet. Die UT Kollektionen sind stets nur kurze Zeit erhältlich und je nach Beliebtheit entsprechend schnell vergriffen. Sichert euch also besser jetzt als gleich im UNIQLO-Store* euer Lieblingsmotiv in eurer Größe. Einige Größen sind jetzt schon nicht mehr verfügbar.

Derzeit ist richtig was los in den UNIQLO-Stores. Die nächsten coolen Kollektionen für Gaming- und Anime-Fans stehen schon vor der Tür. Ab August wird die neue UT Kollektion zum Pokémon-Sammelkartenspiel zunächst in japanischen Stores verfügbar sein.

Bildmaterial: UNIQLO, Eiichiro Oda, Shueisha, Toei Animation