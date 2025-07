Japaner schlafen dank Pokémon Sleep echt länger, aber uns Deutsche kommt keiner ran

Schlafen für den Guiness-Weltrekord: Zum zweijährigen Jubiläum von Pokémon Sleep veranstaltete The Pokémon Company am 16. Juli in Tokio das Jubiläumsevent „Fun Sleep Fest: Wake Up with Excitement“.

Neben den Feierlichkeiten wurden auf der Veranstaltung auch Spielstatistiken präsentiert, die eine Verbesserung der Schlafgewohnheiten der Spielenden zeigten. Einen Guinness Weltrekord konnte die App ebenfalls verbuchen, und zwar als meistgenutzte Schlafspiel-App.

Takato Utsunomiya, COO und CEO der Pokémon Company verkündete, dass Pokémon Sleep bereits mehr als 28 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Dabei hat es über 1 Milliarde Schlafsitzungen aufgezeichnet und länderübergreifend verglichen.

Deutschland bleibt führend mit der höchsten durchschnittlichen Schlafdauer von sieben ausgewerteten Ländern: Zwischen 2024 und 2025 schliefen deutsche SpielerInnen im Schnitt 7 Stunden und 49 Minuten. Na, liegt ihr über oder unter dem Schnitt?

In Japan gab es große Fortschritte: Die durchschnittliche Schlafdauer stieg dort von 6 Stunden und 38 Minuten (2023-2024) auf 7 Stunden und 10 Minuten (2024-2025). Dennoch bleibt Japan das Land mit dem niedrigsten Durchschnittsschlaf unter den erfassten Ländern. Die zusätzlich gewonnenen 30 Minuten Schlaf sind jedoch ein bedeutender Schritt für Gesundheit und Produktivität der Menschen in Japan. Man möchte die gewonnenen Daten nutzen, um die Verbesserung der Schlafgewohnheiten weiter voranzutreiben.

Aktuell findet im Spiel das zweite Jubiläums-Event statt, bei dem neue Pokémon wie Geckarbor, Flemmli und Hydropi hinzugefügt werden. Außerdem tauchen Bauz, Krokel und Kwaks häufiger während der Schlafsitzungen auf.

via Automaton Media, Bildmaterial: Pokémon Sleep, The Pokémon Company, Select Button, Pokémon Works