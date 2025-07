„Pokémon Presents“-Teaser noch vor der Show gelüftet – doch es gibt schon neue Rätsel

Vor einigen Tagen hatte The Pokémon Company in den sozialen Medien mit einem kryptischen Teaser an die bevorstehende Pokémon Presents erinnert. Wir sahen dabei auf einem Bild ein Pikachu vor einer DJ-Station mit Plattenspieler und Lautsprechern.

Was das bedeuten sollte? Fans rätselten und einige kamen zum Entschluss, es müsse ein Teaser zu einer „Hey You, Pikachu“-Ankündigung sein. The Pokémon Company löst das Rätsel jetzt allerdings noch vor der Show auf.

Eine Stunde vor dem eigentlichen Livestream startet ein Pre-Show-Programm mit dem Titel „Everyone Gather! DJ Pikachu Live“ – es handelt sich dabei um ein musikalisches Vorprogramm, das über den offiziellen YouTube-Kanal von Pokémon ausgestrahlt wird.

Fans spekulieren, ob das eine Andeutung zu einem Pokémon-Rhythmus-Spiel sein könnte oder zu einer Music App, wie Nintendo sie unterhält. Aber diese Spekulationen sind wohl wirklich nur Wunschdenken. Indizien dafür gibt es jedenfalls keine.

Der Tweet zur Ankündigung zeigte darüber hinaus ein Artwork von Pikachu und Endivie, das wiederum neue Spekulationen entfacht. Westliche Pokémon-Accounts reduzieren den Tweet sogar auf das Artwork. Kommt etwa Let’s Go Johto, das Remake der zweiten Generation im Stil von Let’s Go Pikachu und Evoli? Endivie ist Johto-Starter – allerdings auch ein Starter in Pokémon-Legenden: Z-A.

Ob tatsächlich etwas an den Spekulationen dran ist, erfahren wir spätestens am 22. Juli um 15 Uhr. Dann geht die neue Ausgabe von Pokémon Presents auf Sendung. Wenn ihr Pikachus DJ-Show verfolgen wollt, seid ihr eine Stunde früher dran.

Bildmaterial: The Pokémon Company