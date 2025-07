Nintendo beeindruckt mit diesen interessanten Zahlen zur Belegschaft

Neu veröffentlichte Mitarbeiterdaten von Nintendo zeigen, dass Nintendo seine Angestellten oft sehr lange im Unternehmen halten kann. Wie von Go Nintendo entdeckt, zeigen die im Juni aktualisierten Mitarbeiterstatistiken für den Zeitraum April 2024 bis März 2025, dass Nintendo-Mitarbeiter in Japan durchschnittlich 14,4 Jahre beim Unternehmen bleiben – ein für die Games-Branche beeindruckender Wert.

Die Statistiken zeigen außerdem, dass Nintendo weltweit 5.630 festangestellte Mitarbeitende beschäftigt – eine überraschend niedrige Zahl angesichts des erwirtschafteten Profits. Im Geschäftsjahr bis 31. März 2025 verzeichnete Nintendo einen Bruttogewinn von 4,9 Milliarden US-Dollar, was einem Gewinn von rund 870.000 US-Dollar pro Mitarbeiter entspricht.

Zum Vergleich: Sony beschäftigte im gleichen Zeitraum 12.100 Mitarbeitende allein im Gaming-Bereich (Game & Network Services Division) – rund doppelt so viele wie Nintendo weltweit. Der Betriebsgewinn der Sparte lag bei 2,8 Milliarden US-Dollar, also 231.404 US-Dollar pro Mitarbeiter.

Noch ein Vergleich, diesmal unangenehmer? 5.630 festangestellte Mitarbeitende sind nur etwa 62 Prozent von 9.000 Mitarbeitern. So viele haben Microsoft und Xbox allein mit der Entlassungswelle im Juli nach Hause geschickt. Die Nintendo-Mitarbeiterzahlen für das Geschäftsjahr bis März 2025, aufgeteilt nach Regionen:

Nintendo Japan: +148 auf 2.962

Nintendo of America: +165 auf 1.446

Nintendo of Europe: +56 auf 1.123

Nintendo Australia: -3 auf 99

In den USA liegt die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit bei 10 Jahren, in Europa sogar leicht höher bei 11,1 Jahren und in Australien bei 8,5 Jahren. Im Durchschnitt bleiben männliche Angestellte etwas länger im Unternehmen als weibliche. Die Fluktuationsrate beträgt in Japan nur 1,9 Prozent, in den USA 5,7 Prozent, in Europa 6 Prozent und in Australien 16,7 Prozent.

Das Geschlechterverhältnis unterscheidet sich je nach Region deutlich: In Japan sind 76,6 Prozent Männer, in den USA 60,9 6 Prozent, in Europa 58,3 6 Prozent und in Australien ist das Verhältnis nahezu ausgeglichen. Nintendo gilt in Japan als einer der beliebtesten Arbeitgeber. Japanische Eltern führen Nintendo als viertliebsten Arbeitgeber für ihre Kinder und Enkel an.

via GamesIndustry, Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment