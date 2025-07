Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu stufen gleich sieben Titel ein

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files.

No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files (Switch 2, Switch) – 8/8/9/8 [33/40]

Shadow Labyrinth (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Wuchang: Fallen Feathers (PS5, Xbox Series) – 8/8/8/8 [32/40]

Mononoke Chigiri (Switch) – 8/8/7/8 [31/40]

Cotton Reboot! High Tension! (PS5, PS4, Switch) – 7/7/7/8 [29/40]

Fuuraiki 5 (PS5, PS4, Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

Kirameki Nurse Diary: Minna o Tasukeru Tenshi no Oshigoto (Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

