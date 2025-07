Nach Mario könnte bald eine weitere ikonische Nintendo-Figur ihren eigenen Film bekommen

Nachdem Nintendos berühmter Klempner 2023 bereits einen satten Leinwand-Erfolg mit Der Super Mario Bros. Film feierte, könnte nun eine weitere prominente Figur mit einem eigenen (Animations-)Film bedacht werden.

Nintendo und Universal Pictures haben gemeinsam das Urheberrecht für ein unbetiteltes Projekt auf Basis der „Donkey Kong“-Franchise angemeldet. Die Anmeldung enthält keine Details, ist aber als Kinofilm klassifiziert.

Das lässt kaum Raum für Spekulationen, außer dass es sich um einen neuen Film handeln sollte, der sich dem prominenten Gorilla widmet. Der Anmeldetag war der 5. Juni 2026 – als Vollstreckungsdatum sind zwei Daten im Mai angegeben. Mit anderen Worten: Die Anmeldung scheint relativ frisch.

Ein Film rund um das ulkige Schwergewicht wäre durchaus denkbar. Immerhin bekleidete DK bereits im Super-Mario-Film eine ausgeprägte Nebenrolle, die sich größerer Beliebtheit unter Fans erfreute. Außerdem steckt mit Donkey Kong Bananza ein brandneues Videospiel-Abenteuer in den Startlöchern, das die Popularität der Figur nochmal beflügeln dürfte. Erste Gerüchte um einen Donkey-Kong-Streifen gab es schon 2021. Wir dürfen gespannt bleiben.

Neben Mario – und möglicherweise Donkey Kong – ist auch einen Live-Action-Film basierend auf The Legend of Zelda in Planung. Dieses Projekt wurde vor Kurzem auf Mai 2027 verschoben – wir berichteten.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Donkey Kong Bananza, Nintendo