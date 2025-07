So platzierte sich Death Stranding 2: On the Beach in den deutschen Verkaufscharts

Die aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, liegen vor. Es ist die Woche, in der Death Stranding 2: On the Beach auch hierzulande erschienen ist. Und es war ein gelungener Launch!

GfK Entertainment ermittelte das plattformübergreifend erfolgreichste Ergebnis der Woche für Death Stranding 2. Am zweitbesten war Minecraft über alle Plattformen hinweg. Death Stranding 2 holte natürlich auch die Krone in den PS5-Rankings.

In den PS5-Charts verdrängte das neue „A Hideo Kojima Game“ das bereits seit einigen Wochen erhältliche Clair Obscur: Expedition 33 auf Rang 2. Die Xbox-Series-Charts werden wir schon in der letzten Woche von Assassin’s Creed Shadows und EA Sports F1 25 angeführt.

In den „Switch 2“-Charts ist nicht viel passiert. Mario Kart World konnte hier allerdings die Spitze verteidigen, Cyberpunk 2077: Ultimate Editon ging als Zweiter ins Ziel. Bald erscheint Donkey Kong Bananza, dann dürfte es richtig Bewegung geben. In den Charts der „alten“ Switch landete Minecraft vor Mario Kart 8 Deluxe.

Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony Interactive Entertainment, Kojima Productions