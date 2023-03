Vorbestellerboni immer verrückter: Löffel und Gabel locken zu Zelda: Tears of the Kingdom

Da ist der Kofferanhänger, den es hierzulande bei Otto und im My Nintendo Store zu Zelda: Tears of the Kingdom gibt, doch relativ unaufgeregt. Amazon Japan möchte Kunden mit einem Löffel und einer Gabel (!) zur Vorbestellung locken.

Dort gibt es zur Standardversion des Spiels verschiedene Plüschtiere, von denen man sich eines aussuchen kann. Neben einem kleinen Link und einem Bokblin gibt es auch ein Hyrule-Plüschschild und ein Plüsch-Triforce.

Ihr könnt euch aber auch für einen Löffel* entscheiden. Richtig gelesen! Ein Löffel mit einer Gravur, die diesen eindeutig The Legend of Zelda zuordnet. Eine Anspielung an das Kochen im Spiel?

Zur Collector’s Edition, die in Japan natürlich ebenso vergriffen ist wie hierzulande, gab es sogar die passende Gabel dazu. Dann vielleicht doch lieber ein Notizbuch oder eine Goldmünze. Oder wie seht ihr das?

Hierzulande locken Media Markt* und Saturn* mit der Goldmünze, welche für viele Fans der attraktivste Bonus ist. Bei Otto gibt es einen Kofferanhänger* und bei My Nintendo ein Ringbuch und eine Sammelmedaille, allerdings nur gegen Aufpreis.

International ähneln sich die Boni, aber es gibt auch Ausnahmen. So gibt es bei GameStop in den USA eine stilvolle, physische Holztafel. In Spanien und Frankreich gibt es unter anderem einen Stickerbogen für Vorbesteller.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023. In den letzten Tagen und Wochen sorgte das Spiel unter anderem mit seinem Preis, mit Parallelen zu Banjo-Kazooie und einem massiven Leak für Schlagzeilen.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo