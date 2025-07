SEGA-Chef hat klare Pläne für die Zukunft des ikonischen Spielunternehmens

In einem Interview mit The Game Business sprach Shuji Utsumi über seine Pläne für SEGA. Erst kürzlich zum Präsidenten und CEO von SEGA America und Europe ernannt, hat Utsumi klare Vorstellungen, wie das renommierte Spielunternehmen neue Höhen erreichen soll. Demnach wolle man Altes und Neues in Einklang bringen.

Konkret erklärt Utsumi, dass man eine ausgewogene Fokussierung auf den japanischen und globalen Markt, gleichzeitige Plattformveröffentlichungen sowie die Förderung von Live-Service- und Transmedia-Projekten anstrebe. Dazu gehöre auch der Wunsch, mit SEGAs IPs mehr Risiken einzugehen.

„SEGAs IPs zu betrachten, ist wie ein Portfolio. Wir haben einige solide Geschäftsfelder, die weniger risikoreich sind. Obwohl die Produktionsbasis für Sonic-Spiele wächst, kann man immer noch mit einer soliden Rendite rechnen. Aber bei einigen anderen IPs … versuchen wir, wild zu sein. Das ist mit höherem Risiko verbunden, aber potenziell auch mit einer höheren Rendite.“

Zu diesem Zweck möchte Utsumi, dass SEGA für die Entwicklung hochwertiger Spiele bekannt wird. Spiele, die aufgrund ihres Erfolgs stabile Einnahmen für das Unternehmen generieren. Neben den Spieleverkäufen hofft er, dass sich SEGA-IPs gut in transmediale Projekte umsetzen lassen. Er nennt die „Sonic the Hedgehog“-Filme als ein solches erfolgreiches Beispielprojekt.

Utsumi spreche zudem regelmäßig mit Entwicklern, um zu verhindern, dass SEGA zu einem schlichten „Legacy“-Unternehmen wird, das sich auf alte IPs und nostalgische Titel konzentriert. Er sagt, dass SEGA-Spiele zwar immer Respekt und Liebe für die Geschichte einer bestehenden IP zeigen sollten, aber dennoch danach streben sollten, innovativ zu sein.

via Automaton Media, Bildmaterial: Sonic Racing: CrossWorlds, SEGA