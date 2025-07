CD Projekt RED enthüllt Cyberpunk: Edgerunners 2 bei der Anime Expo

CD PROJEKT RED hat im Rahmen eines Panels auf der diesjährigen Anime Expo in Los Angeles Cyberpunk: Edgerunners 2 vorgestellt. Die neue Serie entsteht erneut in Zusammenarbeit mit dem renommierten Animationsstudio Trigger und wird bei Netflix veröffentlicht.

Bei dem Panel mit dem Titel „Cyberpunk: Edgerunners — Behind the Scenes With its Creators“ waren unter anderem Bartosz Sztybor, der als Story-Autor und Produzent fungiert, Regisseur Hiroyuki Imaishi sowie die englischen Sprecher Emi Lo (Lucy Kushinada) und Zach Aguilar (David Martinez) anwesend. Moderiert wurde die Veranstaltung von Joey „The Anime Man“ Bizinger. Eine Aufzeichnung findet ihr bei Twitch.

Im Zuge des Panels wurde das offizielle Logo sowie ein erstes Poster zur Serie enthüllt. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass Kai Ikarashi bei Cyberpunk: Edgerunners 2 die Regie führen wird. Ikarashi, der unter anderem am Vorgänger und SSSS.Gridman mitgearbeitet hat, tritt damit sein Debüt als Main-Director an.

Bartosz Sztybor erklärte: „Davids Geschichte mag zu Ende sein, aber in Night City gibt es noch viel mehr zu entdecken.“ Er hob die erneute Zusammenarbeit mit Studio Trigger hervor, auf die man besonder stolz sei. Für die Charakterdesigns ist erneut Kanno Ichigo verantwortlich, der bereits bei Promare und dem ersten Cyberpunk: Edgerunners beteiligt war. Seht unten das Poster.

Das erste Poster:

Bildmaterial: Cyberpunk: Edgerunners 2, CD Projekt RED, Studio Trigger