Hoyoverse lockt Fans mit einem erneut riesigen Stand zur Gamescom 2025

Hoyoverse hat die Teilnahme an der Gamescom 2025 bekannt gegeben. Damit füllen sich die Hallen ein weiteres großes Stück und zwar buchstäblich. Vom 20. bis 24. August können Fans nämlich an einem am 600 m² großen Stand (C031) in Halle 6 in die Spielwelten von Hoyoverse eintauchen.

Fans dürfen sich auf individuell gestaltete Erlebnisbereiche, interaktive Aktionen und ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm rund um Genshin Impact, Honkai: Star Rail und Zenless Zone Zero freuen.

Genshin Impact präsentiert mit „Lied des leeren Mondes“ die Weltpremiere der ersten Offline-Erlebniswelt zu Nod-Krai – einer neuen, noch unveröffentlichten Region des Spiels. Zudem gibt es Bühnenauftritte bekannter Bands und Cosplayer sowie eine Auswahl neuer Fan-Artikel.

Honkai: Star Rail widmet sich mit dem Themenbereich „Amphoreus“ der am 2. Juli erschienenen Version 3.4. Eine besondere Attraktion ist eine Deckenskulptur von Memi, der geheimnisvollen Begleiterin aus Amphoreus. Auch Pom-Pom, der Schaffner des Astralexpresses, sowie verschiedene Cosplayer werden vor Ort sein. Besucher können obendrein unter anderem ihre eigene Chimäre gestalten und an einem Quiz mit Verax Leo teilnehmen.

Zenless Zone Zero feiert rund um Version 2.1 des Spiels. Das Thema „Jagd nach Gruselgeschichten“ führt Besucher als Proxys in eine interaktive Aktion, bei der sie als Ermittler von „Spukschuppen“ rekrutiert werden. Wer vor Ort Ermittlungsabzeichen sammelt, kann an einer Verlosung teilnehmen und Belohnungen gewinnen, darunter Yuzuhas exklusiven Glücksbringer.

Bildmaterial: Hoyoverse