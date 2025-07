Krummes Ding: Donkey Kong Bananza landet zum Launch in Japan nur auf Rang 2

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 14. bis zum 20. Juli 2025 sind wir euch noch schuldig – sie seien hiermit nachgereicht. Es war die Launchwoche von Donkey Kong Bananza, das sich erwartungsgemäß an die Spitze … halt, nein.

„Bananza“ wird in den Handelsverkaufscharts tatsächlich nur Zweiter in seiner Launchwoche. Stattdessen holt Mario Kart World erneut die Pole. Durchaus eine kleine Überraschung. Darüber hinaus steigt Hunter x Hunter: Nen Impact mit seiner Switch-Version als zweitbester Neueinsteiger auf Rang 10 ein.

Schauen wir ein wenig genauer auf Donkey Kong Bananza. 127.905 verkaufte physische Einheiten in der Launchwoche bedeuten den sechstbesten Launch in der Seriengeschichte. An den „Country“-Games aus SNES-Zeiten und an Donkey Kong 64 ist kein Vorbeikommen.

Da sah die Digital-Physical-Ratio aber auch noch ganz anders aus. Gemeinsam mit den digitalen Verkäufen – für Japan hält oft der sehr grobe Faktor 2:1 her – dürfte Donkey Kong Bananza auf Rang 3 vorrücken, Game Data Library schätzt auf insgesamt 200.000 Einheiten.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 135.370 (1.495.609)

[SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 127.905 (New)

[NSW] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) – 9.081 (149.279)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8.152 (6.381.356)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 6.664 (8.172.980)

[NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 5.885 (1.349.665)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5.385 (3.939.274)

[SW2] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) – 4.220 (40.915)

[NSW] PATAPON 1+2 REPLAY (Bandai Namco, 07/10/25) – 3.248 (12.119)

[NSW] Hunter x Hunter: Nen x Impact (Bushiroad, 07/17/25) – 3.174 (New)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 152.165 (1.754.876) Switch OLED Model – 5.207 (9.097.284) Switch Lite – 4.276 (6.613.787) PlayStation 5 – 3.635 (5.721.126) Switch – 2.283 (20.125.249) PS5 Pro – 1.664 (231,290) PS5 Digital – 849 (979,902) Xbox Series X – 61 (321.043) Xbox Series S – 59 (338.761) Xbox X Digital – 30 (21.093) PlayStation 4 – 22 (7.929.774)

via Gematsu, Bildmaterial: Donkey Kong Bananza, Nintendo