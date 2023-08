Der physische Spielemarkt in Deutschland wächst – digitale Käufe stagnieren seit Jahren

Das hören Fans des Haptischen seit Jahren: Physisch ist tot, irgendwann gibt’s alle Spiele nur noch digital. Dann erinnern Fans von Datenträgern gern daran, dass die digitalen Stores irgendwann dicht machen und Verfechter des digitalen Downloads daran, dass auch Datenträger nicht ewig konserviert werden können und heutzutage ja ohnehin jedes Spiel essenzielle Day-One-Patches benötigt. Außerdem: Platz und Müll.

Meistens können sich beide Seiten dann zähneknirschend doch auf eines einigen: Irgendwann wird sie kommen, diese digitale Zukunft, die Konsolen ohne Laufwerk, der Download ohne Option. Ob wir wollen oder nicht. Diese unvermeidbare Zukunft blieb aber bislang Jahr für Jahr nur Zukunft.

Nach dem rasanten Anstieg der Spiele-Downloads in den mittleren 2010-Jahren stagnieren die Zahlen seit drei Jahren auf hohem Niveau. Hohes Niveau, das will hier heißen: Die Mehrzahl der Konsolen-Fans kauft immer noch physisch. Und seit einigen Jahren lässt sich auch kaum noch jemand vom Gegenteil überzeugen.

2022 kauften 59 Prozent der Gaming-Fans ihre Spiele digital, in den Jahren zuvor waren es ebenfalls 59 respektive 58 Prozent. Doch diese Zahl ist verwaschen vom PC-Markt, auf dem schon seit Jahren 9 von 10 Spielen digital gekauft werden. Betrachtet man nur den nicht unerheblichen Konsolen-Markt, so ist das Gegenteil der Fall. 63 Prozent der Spiele-Verkäufe waren 2022 physischer Natur, in den Jahren zuvor 64 respektive 65 Prozent. Der rasante Anstieg der Vorjahre verpuffte

Für einen großen Sprung hatte das erste Corona-Jahr 2020 gesorgt, auch auf dem Konsolen-Markt. Wer hier auf digital umstieg, blieb offensichtlich dabei. Auch das Alter spielt eine große Rolle: Je älter die NutzerInnen, desto weniger digital kaufen sie. Gut möglich also, dass der physische Absatz letztlich über die Generationen ausstirbt.

Der physische Spielemarkt wächst im letzten Halbjahr

Zusätzlich zu den aktuellen Erhebungen des Branchenverbands Game hat jetzt GfK Entertainment eine aktuelle Erhebung des deutschen Gaming-Marktes im Vorlauf der Gamescom veröffentlicht. Passt ganz gut: Der deutsche Markt hat im zurückliegenden Halbjahr deutlich zugelegt, sich fast verdoppelt. Die Marktforscher berichten:

Wie die repräsentativen Verkaufsdaten zeigen, stieg der Umsatz mit Spielekonsolen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 90 Prozent. Neben der weiterhin gut performenden Nintendo Switch waren diese Zugewinne vor allem von der PS5 getrieben. Der Sony-Bestseller ist nach den Lieferengpässen der vergangenen beiden Jahre mittlerweile flächendeckend erhältlich und konnte 2023 bislang dreimal so viele Exemplare absetzen wie in den ersten sechs Monaten 2022.

Eine mitgelieferte Info-Grafik verdeutlicht, dass der gestiegene Umsatz nahezu ausschließlich der Marke PlayStation zuzuschreiben ist. Die Balken für Xbox und Nintendo Switch blieben visuell nahezu unverändert.

Darüber hinaus stellte man fest, dass sich der physische Videospielmarkt um zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbessert hat. „Trotz der großen Konkurrenz durch die digitalen Angebote“, so GfK Entertainment, hätten Händler plus zwei Prozent geschrieben. Am beliebtesten seien The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Hogwarts Legacy gewesen.

Der Umsatzzuwachs könnte demzufolge auch tatsächlich auf diese beiden Blockbuster zurückzuführen sein. Beide Spiele haben den Multi-Platin-Award vom Branchenverband Game für über 600.000 (digital und physisch) verkaufte Einheiten in Deutschland erhalten.

via Game, GfK Entertainment, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, „Verfechter und Verteidiger des Haptischen“, Nintendo