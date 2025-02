Neues Fire Emblem in der Pipeline: Das Remake soll 2025 enthüllt werden, berichtet ein Journalist

Gerüchten zufolge soll Nintendo im Laufe des Jahres 2025 ein neues „Fire Emblem-„Spiel ankündigen. Berichten zufolge handelt es sich dabei um ein Remake eines älteren Titels der Reihe, allerdings gibt es keine Informationen darüber, welches Spiel neu aufgelegt werden könnte.

Ebenso ist nicht bekannt, auf welcher Plattform der Titel erscheinen soll – ob noch für die aktuelle Nintendo Switch oder bereits für die spekulierte Switch 2. Die „Fire Emblem“-Reihe hat sich in den letzten Jahren zu einer festen Größe in Nintendos Line-up entwickelt. Mit Fire Emblem: Three Houses (2019) und Fire Emblem Engage (2023) erhielt die Switch bereits zwei Haupttitel der Reihe.

Neben den Hauptspielen veröffentlicht Nintendo immer wieder Remakes klassischer „Fire Emblem“-Spiele, um diese einem neuen Publikum zugänglich zu machen. Der Nintendo DS bekam mit Fire Emblem: Shadow Dragon und Fire Emblem: New Mystery of the Emblem zwei Neuauflagen, wobei letzteres nur in Japan erschien. Das letzte Remake war Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia (2017) für Nintendo 3DS, eine moderne Adaption von Fire Emblem Gaiden.

Die Ankündigung des neuen Remakes soll noch im Jahr 2025 erfolgen. Das berichtet Journalist Daniel Camilo, der sich bisher eher weniger als Leaker hervorgetan hat, sondern als Redakteur von GamesIndustry. Ihm zufolge sei seine Quelle dazu glaubhaft.

Die Gerüchte rund um das neue „Fire Emblem“-Remake reihen sich in eine Vielzahl von Spekulationen um den Nachfolger der Nintendo Switch ein. Allen voran wird schon wild zum neuen „3D-Mario“ spekuliert. Nintendo selbst hat bereits angedeutet, dass sich ein neues Mario Kart in Entwicklung befindet. Spätestens am 2. April erfahren wir mehr.

via GameRant, Bildmaterial: Fire Emblem Engage, Nintendo, Intelligent Systems