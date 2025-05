Termin, Collector’s Edition und ein Wermutstropfen zu Dragon Quest I & II HD-2D Remake

Heute ist Dragon Quest Day! Am 27. Mai 1986 erschien das erste „Dragon Quest“-Abenteuer in Japan für das Famicom. Dort erreichte die Reihe sehr schnell einen unfassbaren Kultstatus. Insbesondere in Europa dauerte es bis 2004, dass Dragon Quest so richtig ankam. Auf Dragon Quest VIII für PS2 folgten weitere Spiele, Ableger und Neuauflagen.

Apropos Neuauflagen: Mit Dragon Quest I & II HD-2D Remake stehen solche vor der Tür und welche bessere Gelegenheit als den heutigen Dragon Quest Day gibt es, den konkreten Veröffentlichungstermin für die Remakes zu enthüllen und eine Collector’s Edition anzukündigen.

Square Enix hat angekündigt, dass Dragon Quest I & II HD-2D Remake am 30. Oktober erscheinen wird. Die Remakes erscheinen gemeinsam für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, über Steam für PCs sowie über den Microsoft Store für Windows. Die „Switch 2“-Version wurde heute neu angekündigt. Das japanische Boxart verrät bereits: Es handelt sich wieder nur um eine Game Key Card.

Auch eine Collector’s Edition für Switch, PS5 und Xbox Series stellt Square Enix heute vor, die unter anderem die physische Standardversion des Spiels, ein Charakter- und Monster-Acrylblock-Set, mehrere Spielgegenstände wie Schleimohrringe und eine Neureichenweste sowie digitale Bildschirmhintergründe enthält. Sie ist exklusiv im Square Enix Store erhältlich. Physische Standardversionen könnt ihr auch bei Amazon* vorbestellen.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake vereint die Neuauflagen der ersten beiden „Dragon Quest“-Spiele in einem Paket und setzt die Erdrick-Trilogie erzählerisch fort, deren erster Teil in Form von Dragon Quest III HD-2D Remake im November 2024 erschienen ist.

Die neuen Versionen präsentieren sich im beliebten HD-2D-Stil und bieten erweiterte Story-Inhalte sowie moderne Gameplay-Verbesserungen. Fans übernehmen die Kontrolle über die Nachfahren von Erdrick, dem legendären Helden aus Teil III, und erleben so den dramatischen Abschluss der Trilogie.

Bildmaterial: Dragon Quest II & II HD-2D Remake, Square Enix