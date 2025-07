Capcom ergänzt das Gamescom-Line-up um einen weiteren hochkarätigen Titel

Spätestens seit dieser Woche ist spürbar und im E-Mail-Postfach zudem deutlich sichtbar: Auch in diesem Jahr findet im August wieder eine Gamescom auf der Koelnmesse statt. Capcom hatte den Auftritt bereits vor Wochen bestätigt und konkretisiert heute das Line-up.

Wir wussten bereits, dass sowohl Resident Evil Requiem als auch Onimusha: Way of the Sword in Köln für Fans öffentlich anspielbar sein werden. Wie Capcom heute mitteilt, wird man auch PRAGMATA öffentlich spielbar ausstellen. Wir konnten PRAGMATA bereits anspielen und würden euch raten, das in Köln auch zu tun.

Neben diesen drei Blockbustern stehen außerdem Kunitsu-Gami: Path of the Goddess und Street Fighter 6 (beide für Nintendo Switch 2) auf dem bunten Programm, das sich in Halle 9 an Stand A070 über 960 Quadratmeter erstreckt. Mehr als 85 Demo-Stationen sollen zur Verfügung stehen.

„Darüber hinaus bietet Capcom den Besuchenden weitere spannende Möglichkeiten, wie ein Kinoerlebnis

und eine Reihe von Livestreams, die während der gesamten Dauer der Messe direkt aus Köln in die ganze

Welt übertragen werden“, heißt es weiter.

Bildmaterial: Pragmata, Capcom