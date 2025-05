UNIQLO bringt brandneue UT Kollektion zu Pokémon-Pocket heraus

UNIQLO ist unter Gaming-Fans inzwischen dank Kollektionen zu Marken wie Final Fantasy, Zelda, One Piece und Co. eine beliebte Kleidungsmarke. Auch mit The Pokémon Company gab es bereits mehrere Kollaborationen.

Erst in wenigen Tagen erscheint hierzulande die aktuelle „Pokémon Sketch“-Kollektion* in den deutschen Online-Stores von UNIQLO. In Japan hat man jetzt schon die nächste UT Kollektion angekündigt, die sich erstmals Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket widmet.

Ab August wird die neue UT Kollektion zunächst in japanischen Stores verfügbar sein. Derzeit ist diese brandneue Kollektion noch nicht hierzulande gelistet, aber das ist wohl nur eine Frage der Zeit. Zuletzt sind eigentlich alle Kollektionen zu populären Videospielmarken auch im Westen erschienen.

Die Kollektion zeigt beliebte Illustrationen aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, die für die Shirts und Pullover leicht angepasst wurden. So gibt es die berühmte Mewtu-Illustration von seiner immersiven Karte. Weitere Motive seht ihr auf den Grafiken unten.

Die Illustrationen:

Bildmaterial: UNIQLO