Film, Fortsetzung oder Themenpark: Miyamoto hält sich alle Pikmin-Optionen offen

Ihr erinnert euch vielleicht an die relativ wilde Entwicklungsgeschichte von Pikmin 4. Wobei, ob sie wild war, wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist viel Zeit vergangen zwischen der ersten Nennung des Spiels durch Nintendo und der Veröffentlichung. 2015 hat Miyamoto erstmals bestätigt, dass Pikmin 4 „nahe der Fertigstellung“ sei. Doch bis 2023 hat es gedauert, bis Pikmin-Fans die kleinen Tierchen wieder über die Felder befehlen konnten.

Wie geht es nun weiter? Wann geht es weiter? Was ist mit Pikmin 5? Miyamoto ist inzwischen zurückhaltender, aber immerhin hat er in einem aktuellen Interview mit IGN die langfristigen Ambitionen für die Pikmin-Reihe unterstrichen.

In den vergangenen fünf bis sechs Jahren habe er intensiv daran gearbeitet, die Marke auszubauen und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Die Rede ist nicht nur von Pikmin 4 und Neuauflagen wie Pikmin 3 Deluxe und Pikmin 1+2. Ihr erinnert euch vielleicht auch an den ein oder anderen Youtube-Kurzfilm oder natürlich Pikmin Bloom.

Marke aufgebaut

„Ich habe in den letzten fünf, sechs Jahren viel Zeit damit verbracht, Pikmin weiterzuentwickeln“, so Miyamoto. „Natürlich konzentrierte sich vieles davon auf Pikmin Bloom, und es wurden auch neue Pikmin-Titel veröffentlicht. Aber ich wollte herausfinden, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, Menschen außerhalb der Gaming-Community für Pikmin zu begeistern und ihnen Pikmin näherzubringen.“

Da stellt sich natürlich die Frage nach anderen Medien oder einem Bereich in den Nintendo-Themenparks. „Das kann ich hier natürlich nicht mit Ja oder Nein beantworten“, so Miyamoto. „Aber ich sehe Nintendo wirklich als eine Art Talentagentur, und wir haben viele talentierte Charaktere in unserem Portfolio“, sagt Miyamoto. Man baue diese Charaktere um die verschiedenen Gameplay-Konzepte, die man entwickle.

Dabei betonte Miyamoto das Potenzial der Pimin-Marke, eine breite Altersgruppe anzusprechen, sowohl in Japan als auch international: „Ich denke, Pikmin hat viel Potenzial, um in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt zu werden. Kleine Kinder haben eine gewisse Vorliebe für niedliche Dinge, aber wenn sie älter werden, vielleicht mit zwanzig, verlieren sie das Interesse daran. Ich glaube jedoch, dass Pikmin die einzigartige Fähigkeit besitzt, ein breites Publikum anzusprechen, da es sowohl für jüngere als auch für ältere Zuschauer in Japan attraktiv ist.“

Miyamoto hält sich also alle Möglichkeiten offen. „Deshalb hoffe ich, dass wir das weltweit ausbauen können. Ob es nun eine Art Film oder eine Show ist, solche Dinge würden mir wirklich Spaß machen.“

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Pikmin 4, Nintendo