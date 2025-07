Die Gerüchte um eine neue Nintendo Direct können für wenigstens 24 Stunden ruhen

Die Gerüchte um eine neue Ausgabe von „Nintendo Direct“ können für wenigstens 24 Stunden ruhen. Denn Nintendo hat heute die aktuelle Ausgabe für den morgigen 31. Juli um 15 Uhr verkündet. In nahezu genau 24 Stunden also. Es handelt sich um ein sogenanntes Partner Showcase, es geht also in erster Linie um Spiele von Vertriebspartnern.

Danach wird es wohl weitergehen, wir es immer nach einer Nintendo Direct weitergeht. Mit Meldungen, Gerüchten und Insiderberichten zu der nächsten Nintendo Direct. Was haben wir nur vor dem 21. Oktober 2011 gemacht? Damals gab es die Erstausgabe.

Die Nintendo Direct am 31. Juli könnt ihr hier live verfolgen. Die Laufzeit ist auf 25 Minuten angesetzt. Möglichkeiten für Spieleauftritte gibt es natürlich mehr als genug. Weitere Metroid- und Zelda-Remaster gehörten zum Ende der „Switch“-Ära zu den Wunschlisten, doch da blieb uns Nintendo bisher noch etwas schuldig. Auch der Termin zu Metroid Prime 4: Beyond ist vakant. Aber auf einer Partner Direct?

Da wäre wiederum genug Platz für SEGA und Atlus. Ziemlich konkret waren zuletzt auch Gerüchte um eine Portierung von Persona 3 Reload für die Switch 2. Worauf hofft ihr denn so?

Bildmaterial: Nintendo