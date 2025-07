Death Stranding 2 hat in Japan weiterhin keinen Effekt auf die PS5-Verkaufszahlen

Die japanischen Verkaufscharts der Woche vom 30. Juni bis zum 6. Juli 2025 liegen vor. Diese Woche gibt es keine Neuzugänge. Mario Kart World belegt nach wie vor den ersten Platz, Tamagotchi Plaza hält sich ebenso stark auf Platz 2.

Hideo Kojima beliefert mit Death Stranding 2 auch in der zweiten Woche „nur“ den dritten Platz. Sicherlich mehr als eine Randnotiz: Die PS5-Verkaufszahlen kann das Exklusivspiel wenig bis gar nicht ankurbeln. Gut 8.600 PS5-Konsolen über alle Modelle hinweg wurden verkauft. Selbst die alte Switch schaffte doppelt so viel. In der Launchwoche von Death Stranding 2 waren es übrigens noch weniger PS5-Konsolen.

Angesichts der Hardwarebasis nur auf den ersten Blick überraschend: Mario Kart 8 Deluxe für die „alte“ Switch hält sich weiterhin stark und kann den vierten Platz halten. Das stark gestartete Raidou Remastered fällt aus den Top 10, Yakuza 0 Director’s Cut ebenfalls.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 114.106 (1.299.219) [NSW] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) – 24.173 (126.462) [PS5] Death Stranding 2: On the Beach (SIE, 06/26/25) – 11.471 (83.435) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 7.441 (6.366.260) [NSW] Super Mario Party Jamboree (10/17/24) – 6.307 (1.338.302) [SW2] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) – 6.204 (32.600) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 5.915 (8.160.492) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5.480 (3.928.867) [NSW] FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin (LEVEL-5, 05/21/25) – 5.154 (141.175) [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma (06/05/25) – 3.876 (68.666)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 128.643 (1.530.826) Switch OLED – 8.249 (9.085.911) Switch Lite – 6.114 (6.604.683) PlayStation 5 – 5.268 (5.713.231) Switch – 3.349 (20.120.549) PS5 Pro – 2.334 (227,562) PS5 Digital – 1.027 (978,115) Xbox Series S – 415 (338.584) Xbox Series X – 68 (320.928) Xbox X Digital – 46 (20.988) PlayStation 4 – 21 (7.929.722)

via Gematsu, Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony, Kojima Productions