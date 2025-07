Wild Hearts S lockt „Switch 2“-Fans mit einer spielbaren Demo kurz vor dem Launch

Auf der Suche nach neuem „Switch 2“-Futter? Donkey Kong Bananza steht vor der Tür, aber wenn ihr den Affen nicht so mögt, ist vielleicht Wild Hearts einen Blick wert. Koei Tecmo und Omega Force bringen das Actionspiel in Kürze für Switch 2 heraus.

Eine brandneue Demo zu Wild Hearts S für Nintendo Switch 2 soll euch das Fantasy-Jagdspiel jetzt schmackhaft machen. Die Demo erlaubt es Interessierten, die ersten Abschnitte des Spiels vom Prolog bis hin zur Stadt Minato zu erleben – entweder alleine oder im kooperativen Multiplayer mit bis zu vier Personen, sowohl lokal als auch online. Der 4-Spieler-Koop-Modus ist übrigens neu in der „Switch 2“-Version.

In der Demo treten Interessierte gegen gewaltige naturbasierte Kreaturen an, darunter das Blütenschwänzchen, die Zederngeißel und der Floragrunzer – ein riesiger Eber mit zahnartigen Auswüchsen, so massiv wie Baumstämme. Zur Unterstützung in diesen Kämpfen kommt die alte Technologie der „Karakuri“ zum Einsatz. Dabei handelt es sich um mechanische Konstruktionen, die genutzt werden, um das Schlachtfeld zu verändern, strategische Vorteile zu schaffen oder neue Ausrüstung und Gegenstände zu fertigen.

Wer die Demo abschließt, kann seine Speicherstände in die Vollversion übertragen und nahtlos weiterspielen. Die Veröffentlichung von Wild Hearts S ist für den 25. Juli 2025 geplant. Das Spiel erscheint digital und digital auf einer Game Key Card im Handel* und bietet auch deutsche Texte und Sprachausgabe.

Bildmaterial: Wild Hearts, Electronic Arts, Koei Tecmo, Omega Force