Das Game-Boy-Set von LEGO soll ein prominentes Nintendo-Spiel in den Fokus rücken

Das im Januar 2025 erstmals angekündigte LEGO-Game-Boy-Set setzt auf jede Menge Nostalgie, indem es den beliebten Handheld im Bausteinformat verewigt. Es ist nicht das erste Mal, dass Nintendo und LEGO sich für ein Konsolen-Set zusammentun.

Zuvor bedachte man bereits das Nintendo Entertainment System mit einem Baustein-Set, das mit einem LEGO-Fernseher geschmückt war, der Super Mario Bros. zeigte. Nun fragen sich LEGO-Fans, ob auch das Game-Boy-Set einen Klassiker featuren könnte.

Ein vermeintlicher Insider will die Antwort haben. Instagram-User lego_minecraft_goat behauptet, dass das kommende Set The Legend of Zelda: Link’s Awakening in den Fokus rücken soll, wie GameRant berichtet. Link’s Awakening erschien 1993 und war einer der erfolgreichsten für den Game Boy veröffentlichten Titel. Sicherlich also nicht die schlechteste Wahl für eine solche Kollaboration.

Stichwort „Zelda“: Nach der Veröffentlichung des Deku-Baum-Sets soll die Zelda-Kollaboration übrigens im kommenden Jahr in die zweite Runde gehen. Und auch Pokémon soll 2026 mit einer ersten LEGO-Kollaboration bedacht werden.

via GameRant, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft