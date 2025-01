Dieses LEGO-Set lässt vielleicht auch euch schwach werden: Nintendo setzt auf Nostalgie

Ein simples Fantasie-Piratenschiff lockt heute kein Kind mehr hinter dem Ofen vor. Auch LEGO hat längst erkannt: Lizenzen, das ist die Zukunft. Kids wollen Fortnite-Sets, jung gebliebene Erwachsene kaufen teure Star-Wars-Bausteine. Seit einigen Jahren erobert LEGO auch ganz konkret die Videospielwelt.

Hier setzt man neben der Lizenz vor allem auf Nostalgie. Klar, wer soll sich eine Switch aus LEGO ins Regal stellen, wenn das Original noch daneben steht? Ein LEGO-NES wäre doch was. Oder „Mario“-Sets zu Super Mario 64 oder Super Mario World. Im Oktober geht es nun mit dem wohl größtmöglichen Nostalgie-Flash weiter: dem Game Boy.

In den sozialen Medien hat Nintendo ein LEGO-Set basierend auf eurem grauen Helden der Kindheit angekündigt. Bisher gibt es nicht mehr als ein kleines Teaser-Video. Basierend auf der Ankündigung und dem Video darf man fest davon ausgehen, dass es sich um einen Game Boy aus LEGO handelt.

Das Video zeigt LEGO-Steine, die ganz typisch für den legendären Handheld wären: beispielsweise ein LEGO-Kreuz und zwei Buttons in den typischen Game-Boy-Farben. „Baut mit LEGO ein klassisches Nintendo-System“, kündigt Nintendo dazu an. Mehr als der Veröffentlichungszeitraum ist nicht offiziell: Oktober 2025.

Nintendo ist an der LEGO-Front in den letzten Jahren ganz besonders aktiv. Neben Super Mario gibt es auch LEGO-Sets unter anderem zu Animal Crossing und The Legend of Zelda. Aber auch Sony Interactive Entertainment baut buchstäblich auf. Es gibt bald ein neues Set zu LEGO Horizon Adventures. Das Set zur PlayStation 2 ist bislang aber nur eine Hoffnung.

