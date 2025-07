„Infinity Nikki“-Fans bekommen endlich Details zu einem lange gewünschten Feature

Die Community von Infinity Nikki wünschte sich in den letzten Monaten immer wieder einen persönlichen Ort zum Dekorieren in der mystischen Welt von Miraland. „Infinity Nikki“-Fans bekommen jetzt endlich einen Einblick in das Housing-Feature des Spiels.

Bisher wurde nur wenig über das lange erwartete Feature des Open-World-Gacha-Spiels verraten – nun teilen die Entwickler erstmals mit, wie das mit Spannung erwartete System in Version 1.9 funktionieren wird.

Unmittelbar nach seiner Veröffentlichung im Dezember 2024 wurde Infinity Nikki ein Hit bei Fans des Genres, die Mischung aus Erkundung, Rätsellösen und Platforming stellte sich als fesselnd heraus. Nach einem Ansturm negativer Bewertungen nach dem umstrittenen Update 1.5 im April wurde das Update 1.7 vor wenigen Tagen von den Fans wieder positiv aufgenommen. Jetzt wird mit 1.9 bereits der nächste große Content-Patch angekündigt.

Fans werden Ende des Jahres nicht nur ihr eigenes Haus dekorieren können, sondern eine ganze herzförmige, schwebende Insel. Sie umfasst mehrere thematische Zonen und natürliche Wunder, die mit der Zeit freigeschaltet werden können. Feen bewohnen diese geheimnisvolle Insel, und Nikki kann mit ihnen Möbelbaupläne und Gegenstände tauschen.

Das Versprechen: Kein Grinding

Nach Update 1.5 hatten SpielerInnen die Befürchtung, beim Dekorieren ihres Zuhauses grinden zu müssen. Infold Games verspricht aber, dass das nicht nötig sein wird. Das Feature soll stattdessen „friedlich, lohnend und angenehm entschleunigt“ sein.

Außerdem haben die Entwickler einige der Aktivitäten und Minigames vorgestellt, welche die SpielerInnen in ihrem neuen Zuhause erwarten. So wird es möglich sein, Fischzucht zu betreiben, Möbel zu craften, zu gärtnern und im Baumodus Möbel zu verschieben. Weitere Einblicke und eine kleine FAQ findet ihr im Blog von Infold Games. Infinity Nikki ist auf Mobilgeräten, PlayStation 5 sowie PCs und macOS spielbar.

