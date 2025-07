Nach neuen Leitkriterien: USK stuft Animal Crossing: New Horizons höher ein

Langjährige Fans von Animal Crossing wissen: Abseits von gelegentlich frechen oder gar fiesen Inselbewohntern präsentiert sich Nintendos beliebte Life-Sim-Serie sehr kinderfreundlich. Ernste oder gar bedrohliche Themen findet man nicht, hier stehen die Zeichen vielmehr auf süß und cozy. Ein Umstand, der sich bis dato auch in der Alterseinstufung der USK in Deutschland bemerkbar machte.

Seit jeher bedachte man Ableger der Serie mit einer Freigabe ab 0 Jahren. Auch „New Horizons“ – der aktuellste Serieneintrag – wurde zum Start ab 0 Jahren eingestuft. Das hat sich nun allerdings geändert. Am 4. Juli 2025 stufte die USK den Titel mit „ab 6 Jahren“ neu ein.

Als Begründung führt man den „Druck zum Vielspielen“ an. In der Erläuterung heißt es: „Das Spiel enthält Mechaniken, die dazu verleiten können, übermäßig lange zu spielen, und/oder Druck ausüben, ins Spiel zurückzukehren. Sieht man sich so manchen Spielstand von Fans an, ist das wohl kaum zu leugnen. Ebenso relevant für die neue Einstufung: Die integrierte Chat-Funktion.

Alle Details lest Ihr hier. Die Neubewertung geht übrigens auf die aktualisierten USK-Leitkriterien zurück, die Anfang des Jahres eingeführt wurden. Wie steht ihr zur Erhöhung der Einstufung von Animal Crossing?

via Ntower, Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo